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Общество5 октября 2021 7:00

Новости Ростова-на-Дону на 5 октября 2021: что произошло за сутки

Собрали главные новости Ростова-на-дону на 5 октября 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Рассказываем, что случилось в донской столице.

Рассказываем, что случилось в донской столице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 5 октября 2021 — подборка главных событий города. Рассказываем, что случилось за сутки.

Уволился главный врач больницы № 8 Александр Дрозд. По данным городского управления образования, Александр Дрозд покинул должность по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

В «Ростовводоканале» назначили исполняющего обязанности гендиректора. Должность занял заместитель руководителя Дмитрий Кубрак. Кубрак работает организации шесть лет, занимая различные должности — от главы департамента материально-технического снабжения до начальника отдела внутреннего контроля.

На Большой Садовой начали высаживать лаванду. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, всего улицу украсят шесть тысяч кустов. Работы по озеленению продлятся до 10 октября.

Власти определились с дизайном нового фонтана, который появится на Аллее роз в парке Плевен. Старый фонтан полностью демонтируют, а на его месте появится новый— плоскостной и музыкальный. Завершить объект планируется весной 2022 года.

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