«Парень он был нормальный»: Студенты Ростова шокированы гибелью юноши, выпавшего из окна общежития вуза

Медики не смогли помочь - молодой человек скончался на месте
Фото: Александр БОЙКО
Днем, 5 октября, в Ростове-на-Дону из окна седьмого этажа общежития на улице Зорге выпал студент третьего курса. Приехавшие на место медики скорой помощи только констатировали смерть парня – он скончался мгновенно. Все обстоятельства трагедии пока неизвестны. В них сейчас разбираются следователи
«УВЛЕКАЛСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ»
Как рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» студенты из этого же общежития, все, кто знал погибшего юношу, в шоке от случившегося.
- Парень он был нормальный. Никаких проблем с учебой никогда не возникало, - сообщил на условиях анонимности один из студентов.
По словам других ребят, третьекурсник выпал из окна вместе с рюкзаком. Также известно, что примерно за полчаса до своей гибели студент заходил на свою страничку в соцсети.
Погибший получал в вузе техническую специальность. О юноше известно, что в старших классах он увлекался техническим творчеством, проектированием и успешно участвовал в конкурсах юных изобретателей.
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
В Южном федеральном университете, в котором учился погибший, выразили искренние соболезнования родным и близким юноши.
- На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются. ЮФУ выражает соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.
В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что сейчас правоохранительными органами проводится проверка по факту нахождения тела 19-летнего юноши. Ведутся следственные действия.
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