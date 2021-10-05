Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на пленарном совещании поручил сделать упор на развитие спорта

В донской столице прошло совещание под руководством главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Фото: официальный аккаунт Алексея Логвиненко в "Инстаграме"

В донской столице прошло совещание под руководством главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Одной из тем обсуждения стало развитие детского и юношеского спорта в городе. При этом, как подчеркнул сити-менеджер, состояние здоровья детей напрямую зависит и от их физической активности.

Отметим, что в последнее время в донской столице сделано многое для того, чтобы спорт был доступен детям, подросткам и взрослому поколению.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Так, по словам начальника управления образования Ростова Виктории Чернышевой, в городе наблюдается стабильный рост детей всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В донской столице сегодня реализуется более 30 различных спортивных направлений. А только за последний год удалось открыть 276 новых спортивных секций.

- Потенциал, который сегодня имеет отрасль образования по направлению физической культуры и спорта, большой. Так, в городе – 150 спортивных залов, 267 спортивных площадок, 37 крытых и открытых бассейнов, три крытых спортивных комплекса, - сообщила Виктория Чернышева.

При этом спикер отметила, что еще в 2017 году степень износа спортивной материально-технической базы была значительной.

- На тот момент 62 школ нуждались в ремонте спортивных зон и стадионов. С 2017 по 2020 год были отремонтированы спортивные зоны в 15 школах. А 2021-ый стал вообще знаковым, потому что такого количества отремонтированных и построенных спортивных зон, стадионов в один финансовый год не было ни разу за последние пят лет, - сказала докладчик.

На эти цели было выделено более 220 миллионов рублей из городского бюджета. В настоящее время завершен капитальный ремонт 12-ти стадионов. До конца года планируется завершить ремонтные работы в школах № 112, № 31, № 113, в лицее № 102 и в гимназии № 117.

Кроме того, из резервного фонда областного правительства были выделены средства в сумме почти три миллиона рублей на устройство спортивной площадки в лицее № 13.

При этом Виктория Чернышева отметила, что ремонтные работы школьных стадионов должны проходить комплексно. Также она выразила слова признательности сити-менеджеру Алексею Логвиненко за то, что поддержал в этом управление образования.

- Хочу поблагодарить вас за то, что вы нас поддержали. Так, в гимназии № 25 мы не только отремонтировали спортивную зону, но и благоустроили территории. Мне кажется, это очень важно, - обратилась она к главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко.

К сожалению, добавила Виктория Чернышева, при выполнении ремонтных работа не удалось избежать и недобросовестных подрядчиков.

- В частности, речь идет о школе № 105 в Первомайском районе. Состоялся аукцион, был заключен договор, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Соответственно, вся претензионная работа была проведена в полном объеме, подрядчик внесен в реестр «недобросовестных», - прокомментировала спикер.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Также на заседании было озвучено, что, несмотря на то, что в этом году объем выполненных работ значительно вырос, в городе все еще остается еще 28 общеобразовательных учреждений, которые требуют проведения ремонтных работ спортивных зон.

Сити-менеджер подчеркнул, что работа, направленная на благоустройство спортивных объектов, будет продолжена и в следующем году.

При этом Алексей Логвиненко высказал мнение по поводу того, что необходимо, среди прочего, сделать упор и на спортивные зоны, расположенные под открытым воздухом.

- Ведь люди занимаются спортом даже зимой. При этом жители спальных микрорайонов для этих целей активно используют отремонтированные городом школьные стадионы. Поэтому при планировании бюджета на будущий год мы должны учесть и капитальный ремонт открытых объектов, но, конечно, не стоит забывать про крытые спортивные залы и бассейны, - подытожил Алексей Логвиненко.

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