Что произошло в ночь на 6 октября 2021: где включат отопление в Ростове в среду

Главные новости Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что произошло в ночь на 6 октября 2021. "КП" подготовила подборку главных событий Ростова и Ростовской области.

В Ростове в среду начнут подключать к центральному отоплению школы, детсады, больницы и другие социальные объекты. Тепло будут подавать по заявкам руководителей учреждений. 8 октября начнут отапливать дома по заявкам ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний.

В Ростовской области закупят новые концентраторы кислорода, кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. На кислородное оборудование потратят 56 миллионов рублей.

Кировский районный суд вынес приговор генеральному директору ООО "Оптима", которого обвиняли в хищении в особо крупном размере. По данным объединенной пресс-службы судов, установлено, авто руководитель умышленно завысил объемы работ и заменил материалы на более дешевые. В итоге он похитил у "Гребного канала "Дон" 28 миллионов.

Бывший глава правительства Донецкой Народной Республики Александр Бородай прошел в Госдуму от Ростовской области. Он занял место зампредседателя областного Заксобрания Вячеслава Василенко, который отказался от мандата.

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