Шевченко Виктор Александрович: ведущий стоматолог-ортопед сети стоматологических клиник «Доктор Келлер»

Фото: из архива Виктора Шевченко

Виктор Александрович Шевченко работает ведущим стоматологом-ортопедом в сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» в Ростове-на-Дону. В списке его профессиональных достижений протезирование на имплантантах в течение 15 лет, работа в цифровом протоколе 3D. Доктор обладает богатым опытом в мануальных навыках ортопедии, терапии, хирургии. Только коронок за 5 лет им было установлено более 10 тысяч. Стаж работы по специальности — 16 лет.

Виктор Александрович окончил Ростовский базовый медицинский колледж, Пензенский государственный университет по специальности «Врач-стоматолог». Также он прошел самые разные курсы – «Планирование и препарирование» Гаджи Дажаева, «Актуальные вопросы дентальной имплантации на примере системы Alpha – BioТec», «Протезирование на имплантах» доктора Михаила Певзнера и многие другие.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как вы стали врачом?

В детстве, как и все, я врачей-стоматологов боялся, пока не попал на прием к классному доктору. Та встреча и определила мой выбор - я захотел лечить людей, помогать им. Потом выбрал узкую специализацию ортопеда. Стоматолог — он как ювелир, и его работа основывается на мелочах, которые являются залогом долголетия ваших зубов. Хочется оставить свой след в профессии и в памяти людей, а в ортопедии твое имя чаще связывают с добрыми воспоминаниями и видимым результатом. Хирургами или ортопедами сразу не становятся: ты не просто берешь бор-машину и точишь зубы, ты долго учишься и повышаешь свой профессиональный уровень. Медиков в моей семье не было, поэтому профессия врача – это всецело мое решение.

Что для Вас самое сложное в работе врача?

Сложно работать тогда, когда человека заставили прийти к врачу, а он сам не хотел. А в остальное время работа - мое любимое занятие. Каждый пациент уникален и по-своему интересен, к каждому хочется найти индивидуальный подход. Тут главное - время и настрой на результат, к которому не всегда приходим быстро, кто-то проходит всю реабилитацию за месяц, а кому-то требуется 3-4 года.

Как удается справиться со сложными ситуациями?

Очень много встречается пациентов с достаточно печальным опытом лечения зубов до тебя, пациентов с травмами. О таких случаях книги можно писать! И действительно горжусь работой с пациентами, которые не просто не из Ростова, а из любой точки мира. Допустим, один пациент сказал, что с его проблемой не смогли справиться в Германии, а мы смогли! Это доставляет удовольствие и вызывает гордость.

Многие пользуются возможностями медицинского туризма и едут лечиться в другие страны. А в итоге платят завышенные цены, не получая должного результата. После таких путешествий всю работу переделывают врачи в России. И тогда пациент, наконец, понимает, что у нас в стране уровень медицины выше!

Что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

Как минимум не нервничать, как максимум - быть активным. Не стоит думать о запретах, а нужно ставить цели и мечтать.

Следите ли вы за своим рационом?

Слежу. Иногда выходит с фанатизмом, с четким распределением по белкам, жирам и углеводам. А иногда — нет. Вообще, вкусно поесть - это мое второе хобби, а любимое блюдо - жареная картошка.

Ваши увлечения и как вы любите отдыхать?

Больше всего люблю проводить время с семьей, а детей у меня трое! Уделяю время спорту - это жизнь! Тяжёлая атлетика, культуризм, борьба и бокс - любимые виды спорта, которыми занимаюсь до сих пор. Точно знаю, что на спорт времени нет только у лентяев. Отдых люблю активный - хоть с парашютом прыгнуть, хоть на пляж, но сидеть на одном месте и пить коктейль - не про меня.

Любимая книга, если не думая, то сразу назову «Как стать авантюристом. Размышления миллионера». Музыка радует вся, особенно настоящая, где присутствует любой инструмент и душа.

Ваши планы на будущее?

Стать одним из лучших стоматологов в России, быть экспертом в своей области, вести семинары для молодых докторов, передавать опыт и оставить след после себя.

Ваш жизненный девиз?

Спешите восхищаться человеком, ибо упустите радость!

Как записаться на прием к врачу:

По телефону: 8-800-500-18-28

Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021