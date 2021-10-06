В лицее при ДГТУ представили мультимедийный курс облизбиркома

Фото: предоставлено избиркомом РО

Избирательная комиссия Ростовской области разработала мультимедийный курс для молодых и будущих избирателей. На уроке обществознания его представили девятиклассникам лицея № 50 при ДГТУ. Ученики в доступной и понятной форме изучили основы избирательного процесса.

Проект призван повысить правовую культуру молодежи. Курс погружает во все особенности выборов и рассматривает стереотипы, сложившиеся в среде будущих избирателей.

Фото: предоставлено избиркомом РО

Мультимедийный курс облизбиркома предназначен для школьников 9-11 классов, а также студентов вузов первого и второго курсов. Пройти программу можно самостоятельно в дистанционном режиме на сайте school.ikro.ru или очно с преподавателем.

Ожидается, что с сентября по ноябрь 2021 года курс освоят не менее восьми тысяч человек.