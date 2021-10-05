В Таганроге во время пожара эвакуировали 70 жильцов многоэтажного дома, есть пострадавший

Спасены 12 человек, один пострадал и оказался в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге в девятиэтажном жилом доме на улице Чехова произошел пожар. Горела квартира на седьмом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В 21.08 поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже в 9-этажном жилом доме. В 21:42 пожар полностью ликвидировали на площади 22 квадратных метра, - уточняется в сообщении.

С огнем боролись 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Из здания были эвакуированы 70 че ловек, спасены 12 жильцов. Одного пострадавшего медики госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

В настоящее время огонь уже потушен, огнеборцы провели пролив. Эвакуированным жителям разрешили возвращаться в свои квартиры.

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