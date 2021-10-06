Тренировка отменяется?: Что делать ростовчанам, чьи дети не могут ходить в секцию из-за ковидных ограничений

Тренировки придется сворачивать до квартирного формата? Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области с 4 октября были введены дополнительные меры коронавирусных ограничений, они связаны с ухудшением ситуации по заболеваемости. Как минимум до 1 ноября закрыты секции, спортшколы и бассейны для детей, чтобы снизить распространение инфекции среди школьников и подростков.

Если летом тренеры выводили детей на свежий воздух и занимались на улице, то сейчас подобные тренировки, то сейчас на холоде можно провести лишь часть тренировки, а основное время проводить в зале. Да только зал теперь — под запретом. Как не ребятам не растерять за время вынужденного перерыва спортивную форму и продолжать готовиться к соревнованиям? Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» пообщался с наставниками нескольких городских спортивных секций.

ЗА МЕСЯЦ ВСЕ ЗАБУДУТ

Тренер Алина Сергеевна встречает родителей возле районной спортивной школы с неприятной новости: на секции гимнастики, впрочем как и на всех остальных, с 4 октября занятия не проводятся.

Родителей это, понятное дело, не радует. Во-первых, дети на секции заняты делом, а дома привыкшие к активности ребята будут изнывать от безделья и наверняка «стоять на головах». А те мамы и папы, чьи сыновья и дочери показывают значительные успехи в спорте, беспокоятся, что из-за перерыва в тренировках, будет откат, и дети потеряют свою форму. К тому же отсутствие соревнований напрочь лишает юных спортсменов мотивации, и они уже не так весело бегут на тренировки.

- Мы весной кое-как провели соревнования, деткам вручили медали, иначе совсем энтузиазм пропадет. Только начали усердно тренироваться, чтобы хорошо выступить перед Новым годом, и вот опять ограничения, – грустно вздыхает тренер по художественной гимнастике Алина Сергеевна. - Дети растут быстро, и тут время идет против нас: и так группы смешанные, потому что дети постарше еще не освоили базу, которую должны сдавать малыши. Для гимнастики месяц - это большой перерыв. За это время дети перестают садиться на шпагат и приходится все начинать по новой.

Многие ребята оставляли в зале свою неуемную энергию. Теперь родителям придется организовывать досуг ребят, чтобы не маялись в квартире Фото: Алексей ФОКИН

Алина тренирует самых маленьких — девочек от 4 до 7 лет. Тренер сетует, что за этот месяц дети забывают упражнения и нужно время, и им нужно время, чтобы все вспомнить и снова сконцентрироваться. Раньше в секции проводили показательные выступления: приходили мамы, папы, бабушки и дедушки, болели за них, а ребята радовались - для детей публика имеет большое значение. Теперь соревнования, если и организуют, то без зрителей, маленькие спортсменки не чувствуют поддержки, и азарт тухнет.

ПОКА ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ – РОДИТЕЛИ МЕРЗНУТ

Родители к новым ограничениям в ростовских спортшколах тоже не готовы. Многие уже поменяли свои графики, чтобы подстроиться под тренировки и водить детей на занятия.

- Лично я думаю, что мой ребенок только теряет от этих ограничений, - считает Лидия, одна из матерей, которая водит свою дочку на занятия. - Сейчас на улице уже холодно, но родителей в фойе не пускают, чтобы не заражали детей. Ладно, это антиковидные меры. Но люди отпрашиваются с работы, стоят на холоде по часу лишь бы дать детям возможность тренироваться, а в итоге все по новой закрывают. Залы до сегодняшнего дня были без отопления: дети хоть мерзли, но все равно бежали заниматься! А тут рвение постоянно наталкивается на ограничения.

ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ — НЕ ПОМОЖЕТ

- Для детей очень важно, чтобы физическое развитие шло одновременно с умственным, и тогда здоровье будет крепким, - рассказывает тренер по вольной борьбе Арслан Мирзоев. - Но сейчас у детей совсем нет альтернативы: в школе их давят уроками, и в зал многие приходят выпустить энергию, пообщаться с другими сверстниками помимо одноклассников. Тренировки — это же не только спорт, это неотъемлемый процесс социализации.

Некоторым ребятам, которые делают большие успехи в спорте, простой непозволителен Фото: Алексей ФОКИН

Тренер объясняет, что занятия должны проводиться регулярно: только так формируется привычка к спорту и укрепляется дисциплина. Когда взрослый приходит заниматься в зал от случая к случаю, к результатам это не приводит. Здесь нужен четкий график. Так и у детей.

- Если тренировки то есть, то их нет, получается, что физические нагрузки могут подождать, но это не так. Прогресса можно достичь только постоянными занятиями в зале, а не время от времени, - добавил тренер.

Действительно, мест, куда можно направить переизбыток энергии, у детей стало меньше. И тем, кому уроков физкультуры в школе не хватает, скучают по тренировкам в секциях. А одними занятиями на улице не обойтись, к тому же родители боятся, что у детей есть риск простудиться.

ЗА ЗАНЯТИЯ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПЛАТИТЬ

В минспорта отметили, что ограничения касаются только детско-юношеских спортивных школ, находящих в ведомстве муниципального управления образования. Что касается спортшкол олимпийского резерва и клубов, которые являются физкультурно-оздоровительными, то ограничения там более лояльны — в таких комплексах заниматься можно. Главное, чтобы на одного человека приходилось не менее 4 квадратных метров площади зала. В бассейнах эта цифра должна достигать 10 квадратов зеркала воды.

- Получается, нужно искать зал для занятий и тренироваться там, – рассказывает один из спортивных наставников. – Я не могу тренировать детей в спортивной школе, но могу заниматься с ними в другом зале. Естественно, за другое помещение придется платить: это все из кармана родителей. А если у них денег нет, дети будут сидеть дома и терять форму, пока другие занимаются. У нас в муниципальном зале тренировки стоят 1000 рублей месяц, а в другом помещении эта сумма обойдется в четыре раза больше. Все занятия придется брать под свою ответственность. Так бы и не согласился, но родители просят.

Некоторые тренеры идут на встречу родителям и проводят занятия в местах, где это разрешено Фото: Олег УКЛАДОВ

Но не все тренеры готовы искать альтернативы: некоторые секции закрыты без вариантов заниматься где-нибудь еще. Понятное дело, что никто не будет записывать детей в другие спортшколы, лишь бы ребенок не пропускал тренировки. Но перед мамами и папами на эту осень стоит серьезная задачка: занять своих активных детей, чтобы они не потеряли навыки и от кипучей энергии не разнесли при очередном кувырке какой-нибудь сервант. Организовать прогулки, самостоятельные тренировки во дворе частного дома или в ближайшем парке, спортплощадке. А еще — это отличный повод присоединиться и по мере сил заниматься вместе с ребенком.

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