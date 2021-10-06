Не просидеть неделю в четырех стенах без дела: Как ростовчанам занять своих детей на каникулах

Как провести время на каникулах. Фото: Танаев Андрей, Пыхалова Юлия, Ленц Мария

Близятся школьные каникулы, и остаток первой четверти пролетят совершенно незаметно. Еще чуть-чуть и школьники на неделю освободятся от домашних заданий и тяжеленных портфелей. Но в условиях пандемии сильно не разгуляешься... Многие секции в спортшколах были закрыты "под натиском" коронавируса. В "КП - Ростов-на-Дону"

ГДЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время в Ростовской области дети могут заниматься в спортшколах олимпийского резерва и спортивных клубах для детей. Здесь работа ведется по ранее утвержденным санитарным правилам. Напомним, что работа других кружков и секций была приостановлена в детско-юношеских спортивных школах, находящихся в ведении муниципальных управлений образования. Ограничения связаны с введением новых коронавирусных ограничений.

Также можно попасть в залы и на ледовые катки. Количество человек здесь регулируется из расчета - четыре квадратных метра на одного человека. А также можно развлечься и в плавательных бассейнах. Здесь действует норма - десять квадратных метров на человека.

Стоит отметить, что кружки дополнительного образования для детей продолжают свою работу в дистанционном режиме. Также возможны индивидуальные уроки.

ДОМАШНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Конечно, на каникулах можно найти и дома интересные занятия. Дело лишь в том, кому что по душе. Кто-то предпочтет удобно устроиться в кресле с интересной книгой. Это может быть литература по школьной программе, внеклассное чтение или и вовсе какой-нибудь приключенческий роман или захватывающий детектив.

Мальчишки часто выбирают компьютерные игры. Их увлекают сетевые "стрелялки" и стратегии. Так они одновременно проводят время и с друзьями, пусть даже удаленно, и со своим любимым занятием. Но здесь родителям нужно строго следить за тем, чтобы игра не увлекла их настолько сильно, что потом они откажутся ходить в школу и выполнять домашние задания, проводя время за компьютером. И, конечно, поберечь зрение.

Кроме того, не лишним будет и семейный отдых. Кто-то поиграет с младшим братом или сестрой, кто-то посмотрит недавно вышедший фильм на диване с родителями, другие предпочтут семейную игру в лото или домино или же другие настольные игры.

АЙДА ГУЛЯТЬ!

Дома, конечно, хорошо, но как молодому растущему организму без свежего воздуха? Прогулка с друзьями может скрасить унылый скучный день. Девочки вдоволь смогут обсудить новый сериал или замаячившего на горизонте нового парня, а мальчики с удовольствием погоняют с друзьями мяч и придут домой с разбитыми коленями, но счастливые.

Пока дни еще более-менее солнечные, нельзя упускать шанс прогуляться по улице. Получить как можно больше витамина D перед новой учебной четвертью - задача каждого школьника. Кроме того, общение в соцсетях не заменит живого диалога. Прогулка в парке или посиделки с друзьями на открытой веранде кафе - что может быть лучше?!

Можно даже в одиночестве прогуляться по тем местам, которые связаны со счастливыми событиями в жизни и получить от этого кучу положительных эмоций. А уж собрать листву для гербария и другие "богатства" осеннего парка для уроков труда - обязательная программа для младшеклассников.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

На каникулах можно запланировать и культурную программу. Например, посмотреть в кино долгожданный фильм или сходить в театр на любимый спектакль. Так как все еще открыты бассейны и катки, ребята смогут получить пользу и для здоровья.

Мальчики наверняка обрадуются совместному походу с папой на футбольный матч, а девочки ни за что в жизни не откажутся от похода с мамой по магазинам с целью приобрести на зиму новый теплый свитер или модные сапожки.

Те, кто занимался в спортивных секциях при школах олимпийского резерва и спортивных клубах для детей, смогут беспрепятственно продолжать свои занятия. А вот посетителям языковых школ или математических кружков придет устроиться дома у компьютера и встречаться с педагогами и приятелями по интересам только в режиме онлайн.

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Речь идет о спортивных школах, кроме ДЮСШ, принадлежащих муниципальным управлениям образования.