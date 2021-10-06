«Скучать не придется!»: Самая многодетная мать России поделилась планами на осенние каникулы

Татьяна Васильевна Сорокина за всю свою жизнь воспитала 83 ребенка и стала самой многодетной мамой России. Фото: предоставлено героиней публикации

Из 83 детей, которых вырастила Татьяна Сорокина, лишь двое – родных. Остальных она обогрела после того, как от малышей отказались биологические родители. Дончака стала бабушкой для 50 внуков и 12-ти правнуков.

Сейчас с Татьяной Васильевной живут 15 мальчиков и девочек. Одни из них – уже студенты начальных курсов, другие – школьники.

Ученики, конечно, с нетерпением ждут осенних каникул.

- Она начинаются первого ноября и будут длиться неделю. У меня на попечении сейчас семеро школьников. Самая младшая девочка учится во втором классе, а старшие – в девятом, - рассказала Татьяна Сорокина корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

Все детки, к сожалению, имеют задержку в развитии. Поэтому находятся на индивидуальном обучении.

- Но школу посещают! Я уверена, что это необходимо для их дальнейшей социализации. С ребятами занимаются по особой облегченной программе, - говорит самая многодетная мама страны.

К сожалению, не всем учеба дается легко. Так, девятилетняя Маша (имена детей изменены – прим. Ред.) хоть и ходит уже во второй класс, но алфавит пока не осилила. А четвероклассник Паша пока не знает таблицы умножения.

Но, несмотря на то, что у Сорокиных обучающая программа отличается от общей, каникулы они ждут также горячо, как и все дети.

Как рассказала Татьяна Сорокина, каникулы для нее – не самое простое время.

- С одной стороны, мне вместе с ребятами не надо вставать так рано, чтобы проводить их в школу, а с другой стороны – готовить придется больше, так как в школе предусмотрено питание, - говорит Татьяна Сорокина.

Многодетная мама призналась, что даже с огромным опытом в воспитании детей вряд ли удастся усадить малышей за книжки и дополнительные занятия.

- Будут носиться во дворе, а если испортится погода, то в нашем домашнем спортзале. Но лучше так, чем если бы они сидели с гаджетами, - рассказывает женщина.

А еще многодетная мама ждет на каникулы внуков.

- Родители – то работают, вот и привезут детвору ко мне. Прока точно не знаю, сколько точно. Думаю, что внуков восемь. Так что скучать не придется, - сказала самая многодетная мама России.

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