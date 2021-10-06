Дым и запах гари в Ростове-на-Дону: в чем причины и стоит ли волноваться

Дымом заволокло несколько районов города. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В Ростове-на-Дону несколько районов города заволокло дымом. Сообщения об этом стали появляться утром 6 октября.

Кроме дыма в городе ощущается запах гари. Ростовчане говорят, что неприятное амбре провоцирует головную боль. Некоторые пожаловались на раздражение слизистой носа и глаз.

— Микрорайон Суворовский. Запах, смог, присутствует небольшое раздражение слизистой глаз и носа, — написал местный житель Сергей.

— В Железнодорожном воняет какой-то гадостью, — поделилась наблюдениями Дина.

— На ЗЖМ очень сильно воняло гарью, у меня ребенок даже заметил, — оставила комментарий Ольга.

Кроме того, несколько человек сообщили, что облака дыма окутали и центральные районы города.

Появилось сразу несколько версий о том, с чем могут быть связаны такие условия. Среди них пыль из-за ветра, а также дым от загоревшихся камышей.

В донском управлении МЧС пока сообщили только об одном возгорании в Ростове — на переулке Кубанском в Первомайском районе. Информации о других пожара на территории горда пока не сообщается.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории ЮФО аварийных ситуаций и экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зарегистрировано. Более того, управление сообщает о пониженном уровне загрязнения атмосферного воздуха.

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