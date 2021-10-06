«Золотая осень-2021»: губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения о строительстве новых заводов

Губернатор Василий Голубев подписал ряд важных соглашений. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Подмосковье в среду, 6 октября, состоялась церемония открытия XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021». Участников мероприятия поприветствовали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Среди гостей церемонии были и представители официальной делегации Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым.

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Отметим, что на выставке широко представлена донская экспозиция. Ее основная тема - производственные, экспортные и инвестиционные возможности региона, а также бренд «Сделано на Дону». Кроме того, на агропромышленной выставке Ростовская область представила свои рекордные показатели в сельхозпроизводстве и агроэкспорте.

Донская экспозиция развернулась на стенде площадью 150 м2 в центральной части выставочного павильона, в разделе «Регионы России».

И ее уже посетили Виктория Абрамченко и Дмитрий Патрушев.

Василий Голубев рассказал вице-премьеру и главе аграрного ведомства страны о новых инвестиционных проектах по сельхозпереработке, запланированных к реализации на ближайшие годы. Губернатор обсудил с Викторией Абрамченко вопросы господдержки экспортной деятельности, а также ход выполнения дорожной карты по оздоровлению Дона.

Кроме того, первый день работы выставки пополнил инвестиционный портфель донского края.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соглашения о строительстве двух маслоэкстракционных заводов.

Новые перерабатывающие предприятия создадут в ближайшие два года в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области.

В селе Троицком Неклиновского района появится маслоэкстракционный завод (МЭЗ) мощностью 1 тыс. тонн в сутки. В создание объекта инвестор вложит 3,3 млрд рублей.

На троицком МЭЗе собираются выпускать сырое масло, шрот, топливные гранулы. На предприятии будет создано 156 рабочих мест со средней зарплатой в 45 тысяч рублей.

Проектно-сметная документация уже разработана, проходит экспертизу. Выход на стройплощадку запланирован до конца этого года.

Еще одно перерабатывающее предприятие будет построено Мальчевским производственным комплексом «Светлый» в Миллеровском районе. В строительство маслоэкстракционного завода в станице Мальчевской до конца 2023 года инвестор намерен вложить 3,4 млрд рублей.

Планируемая мощность предприятия по переработке семян подсолнечника – 600 тонн в сутки. Завод будет выпускать нерафинированные растительные масла.

На этом предприятии будет создано 80 рабочих мест со средним уровнем зарплаты в 45 тысяч рублей. Проектно-сметная документация уже разработана и до конца года будет передана на госэкспертизу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что реализация этих проектов имеет большое значение для донского края. Глава региона также подчеркнул, что задача муниципальных и региональных властей – сопровождать реализацию проектов, обеспечив инженерную коммуникацию и транспортную инфраструктуру.

«НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – ВАЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА»

Еще одно соглашение, подписанное Василием Голубевым, касается строительства на Дону зернового терминала, рассчитанного на перевалку 1 млн тонн грузов в год.

Компания «РММП-Зерно» поэтапно реализует свой инвестиционный проект в Ростове-на-Дону с 2019 года. Сейчас подходит к концу первый этап создания объекта. Завершены строительно-монтажные работы, идет оформление объекта, его ввод запланирован до конца этого года.

Вторая очередь стартует в 2022-м году. Инвестиции в создание терминала составляют 1,8 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 80 рабочих мест со средней зарплатой не менее 42 тысяч рублей.

- Развитие инфраструктуры всегда имеет принципиальное значение для инвесторов, для сельхозтоваропроизводителей, - рассказал губернатор Василий Голубев. - Поэтому мы поддерживаем такие проекты. Новые рабочие места, заработная плата, возможность работать людям там, где производство запускают. Так что, мы будем сопровождать этот проект.

Наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна будет способствовать решению задачи по увеличению экспорта продовольствия, уверен донской губернатор.

- По итогам 2018-2020 годов наша область является лидером среди субъектов РФ по экспорту продукции АПК. В 2020 году мы экспортировали продовольствия на 5,9 млрд долларов, за 9 месяцев этого года – более чем на 3,9 млрд долларов, что приблизительно на том же уровне. Наращивание экспорта продовольствия – важная государственная задача. И развитие инфраструктуры будет работать на ее решение, - прокомментировал Василий Голубев.