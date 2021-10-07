Новости Ростова-на-Дону на 7 октября 2021: эксперт рассказал, можно заразиться после прививки

Рассказываем, что случилось за сутки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 7 октября 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки.
В Таганроге жителей предупредили о возможных перебоях воды из-за ветрового нагона. Сильный восточный ветер согнал воду в реках Дон и Миус, а также в Таганрогском заливе. Уровень воды держится на нижней допустимой отметке. Перебои с подачей воды ожидаются в течение этой недели.
Ростовчане пожаловались на дым и едкий запах гари. Об этом сообщали жители Западного микрорайона, Суворовского и центра. Причины сложившейся ситуации пока неизвестны.
Многодетная мать из Ростова собирается судиться с больницей № 8 из-за смерти мужа. По словам женщины, когда супругу стало плохо, его госпитализировали. Когда утром она пришла в медучреждение, выяснилось, что пациента еще не оформили. Позже выяснилось, что он умер. Ранее «КП» подробнее писала об этом случае.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что строительство инфекционного центра в Ростове завершено. В настоящее время оформляются все необходимые документы, ведутся пуско-наладочные работы.
Эксперт кафедры микробиологии и вирусологии №2 медуниверситета Галина Харсеева рассказала, можно ли заболеть после вакцинации. По словам Харсеевой, пациент не может стать заразным после прививки. Она пояснила, что вводится только часть вируса, а потому он не может размножаться в организме человека.
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