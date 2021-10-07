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Общество7 октября 2021 14:54

«В 36 лет узнала, что меня удочерили»: женщина ищет мать, которая бросила ее роддоме Новочеркасска

Юлия считает, что родительницу могли заставить отказаться от ребенка
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Юлия всю жизнь считала родителей родными. Фото героя публикации.

Юлия всю жизнь считала родителей родными. Фото героя публикации.

39-летняя Юлия Клокова росла в любви и заботе, несмотря на развод родителей. Женщина испытала шок, когда три года назад узнала, что ее мама и папа – не родные. Они удочерили Юлию спустя две недели после того, как кровная мать бросила ее в роддоме. Сейчас у Юлии уже своя семья, но она все равно решила найти настоящих родственников.

ИСКАЛА ОТЦА, А НАШЛА ПРАВДУ

Юлия родилась в Новочеркасске в семье Александра и Натальи Ковтуновых. Почти семь лет молодым приходилось ютиться с многочисленными родственниками мужчины: мамой, бабушкой и дедушкой, сестрой и ее двумя детьми. Позже Александру, как военному, выделили квартиру в поселке Молодежном, куда супруги наконец съехали с первоклассницей Юлией. Но семейная жизнь в итоге не сложилась.

— Когда я была в пятом классе, родители развелись, и мы с мамой уехали в ее родной Симферополь. После развода мама еще пару раз ездила в Ростов и даже видела папу. Он просил увидеться со мной, но мама не позволила. Папу я с тех пор так ни разу и не видела, — вспоминает Юлия.

Родители Юлии развелись, когда училась в пятом классе. Фото героя публикации.

Родители Юлии развелись, когда училась в пятом классе. Фото героя публикации.

После смерти мамы женщина пыталась найти отца и родных по папиной линии. А в итоге узнала, что ее родители — вовсе не Александр и Наталья Ковтуновы, и ищет она не кровных родственников.

ПРОГОВОРИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

Мама Юлии скончалась в 2013 году, и из родственников у нее осталась только 97-летняя бабушка по маминой линии. Она и рассказала внучке, что настоящих, кровных родных Юля вообще никогда не знала.

— Не знаю, зачем она это решила сказать. Мы ссорились, и она просто бросила в запаре, что я не родная, проговорилась. Пришлось все рассказывать. Так узнала, что меня родила очень молодая девушка 18 — 19 лет, зовут ее Елена. Якобы ее родители настояли на том, чтобы от меня отказалась. Но это все со слов моей бабушки.

Бабушка пожилая, да и историю могла выдумать от обиды. Но в Юлии как будто ожили сомнения, которые появлялись еще в детстве.

— Я достала больничную карту, где говорится, что моя мама, Наталья Ковтунова, мне не родная. В моем свидетельстве о рождении сказано, что его выдали в Доме малютки в Новочеркасске. Все эти документы и записи я видела еще в детстве, но просто не обращала внимания. У меня была очень хорошая мама, у нас были близкие отношения. Я никогда не задумывалась, родная я или нет, — говорит Юлия.

Сейчас женщина сама воспитывает ребенка. Фото героя публикации.

Сейчас женщина сама воспитывает ребенка. Фото героя публикации.

НЕТ НИ ПРЕТЕНЗИЙ, НИ ОБИД

15 лет назад Юлия вышла замуж, сменив фамилию Ковтунова на Клокову. Говорит, что счастлива в браке, сама уже воспитывает ребенка. И хотя у нее и появилась своя семья, девушка продолжает искать родную маму — ту самую юную девушку, оставившую ее в роддоме. Говорит, что делает это не для того, чтобы давать ей нравоучения или предъявлять какие-то претензии.

— Все мы – не святые и не боги, чтобы кого-то осуждать. Никакой обиды у меня нет. Материальные ценности меня тоже не интересуют, я сама давно зарабатываю. А ищу, потому что хочется узнать свои корни, есть ли у меня еще кто-нибудь из родных. Очень тяжело, когда ты вообще ничего не знаешь о своей семье.

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