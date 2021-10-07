«В 36 лет узнала, что меня удочерили»: женщина ищет мать, которая бросила ее роддоме Новочеркасска

Юлия всю жизнь считала родителей родными. Фото героя публикации.

39-летняя Юлия Клокова росла в любви и заботе, несмотря на развод родителей. Женщина испытала шок, когда три года назад узнала, что ее мама и папа – не родные. Они удочерили Юлию спустя две недели после того, как кровная мать бросила ее в роддоме. Сейчас у Юлии уже своя семья, но она все равно решила найти настоящих родственников.

ИСКАЛА ОТЦА, А НАШЛА ПРАВДУ

Юлия родилась в Новочеркасске в семье Александра и Натальи Ковтуновых. Почти семь лет молодым приходилось ютиться с многочисленными родственниками мужчины: мамой, бабушкой и дедушкой, сестрой и ее двумя детьми. Позже Александру, как военному, выделили квартиру в поселке Молодежном, куда супруги наконец съехали с первоклассницей Юлией. Но семейная жизнь в итоге не сложилась.

— Когда я была в пятом классе, родители развелись, и мы с мамой уехали в ее родной Симферополь. После развода мама еще пару раз ездила в Ростов и даже видела папу. Он просил увидеться со мной, но мама не позволила. Папу я с тех пор так ни разу и не видела, — вспоминает Юлия.

Родители Юлии развелись, когда училась в пятом классе. Фото героя публикации.

После смерти мамы женщина пыталась найти отца и родных по папиной линии. А в итоге узнала, что ее родители — вовсе не Александр и Наталья Ковтуновы, и ищет она не кровных родственников.

ПРОГОВОРИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ ССОРЫ

Мама Юлии скончалась в 2013 году, и из родственников у нее осталась только 97-летняя бабушка по маминой линии. Она и рассказала внучке, что настоящих, кровных родных Юля вообще никогда не знала.

— Не знаю, зачем она это решила сказать. Мы ссорились, и она просто бросила в запаре, что я не родная, проговорилась. Пришлось все рассказывать. Так узнала, что меня родила очень молодая девушка 18 — 19 лет, зовут ее Елена. Якобы ее родители настояли на том, чтобы от меня отказалась. Но это все со слов моей бабушки.

Бабушка пожилая, да и историю могла выдумать от обиды. Но в Юлии как будто ожили сомнения, которые появлялись еще в детстве.

— Я достала больничную карту, где говорится, что моя мама, Наталья Ковтунова, мне не родная. В моем свидетельстве о рождении сказано, что его выдали в Доме малютки в Новочеркасске. Все эти документы и записи я видела еще в детстве, но просто не обращала внимания. У меня была очень хорошая мама, у нас были близкие отношения. Я никогда не задумывалась, родная я или нет, — говорит Юлия.

Сейчас женщина сама воспитывает ребенка. Фото героя публикации.

НЕТ НИ ПРЕТЕНЗИЙ, НИ ОБИД

15 лет назад Юлия вышла замуж, сменив фамилию Ковтунова на Клокову. Говорит, что счастлива в браке, сама уже воспитывает ребенка. И хотя у нее и появилась своя семья, девушка продолжает искать родную маму — ту самую юную девушку, оставившую ее в роддоме. Говорит, что делает это не для того, чтобы давать ей нравоучения или предъявлять какие-то претензии.

— Все мы – не святые и не боги, чтобы кого-то осуждать. Никакой обиды у меня нет. Материальные ценности меня тоже не интересуют, я сама давно зарабатываю. А ищу, потому что хочется узнать свои корни, есть ли у меня еще кто-нибудь из родных. Очень тяжело, когда ты вообще ничего не знаешь о своей семье.

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