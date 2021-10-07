«Туфли купила на барахолке, а наряд сшила за одну ночь»: Модель плюс-сайз из Ростова-на-Дону стала самой стильной женщиной в России

Модный лук Ксении Усолкиной покорил жюри. Фото: предоставлено героиней публикации

Ксения Усолкина, известная ростовская модель, построила блестящую карьеру благодаря тому, от чего многие девушки пытаются избавиться. Лишние килограммы стали залогом ее успеха. В модельный бизнес женщина пришла при весе больше ста килограммов из обычного офиса, в котором трудилась за копейки. Сейчас 36-летняя ростовчанка весит все также. Но вот вместо тесного кабинета - подиумы. Ростовчанка стала востребованной моделью, а еще основала собственную модельную школу. А на днях получила титул самой стильной женщины-модели в России.

Ксения Усолкина говорит, что до последнего сомневалась, участвовать ли в престижном конкурсе, который проходил в Москве. Решение приняла за несколько дней до мероприятия. Поэтому времени на подготовку было крайне мало.

- С образом для «Битвы луков» мне помогла стилист Наталья Войтанович. А вот наряд собирали чуть ли не по всей стране, - рассказала модель корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону".

Украшения – ожерелья в виде змеи и такого же плана браслет, Ксения нашла на одном из сайтов с объявлениями. Все вместе, включая оплату доставки из Сочи, девушке обошлось в одну тысячу 400 рублей. Туфли бирюзового цвета со змеиным принтом Ксения купила уже в столице на барахолке всего за 500 рублей.

Бирюзовый берет обошелся в полторы тысячи. А брюки, топ и кардиган из органзы девушке сшила мама. Причем всего за одну ночь!

- Так что я оплатила только ткань. Она стоила примерно 4500 рублей, - продолжает ростовчанка.

Соперницами Ксении за звание первой модницы в России стали 60 красавиц со всех уголков страны. Однако по мнению жюри и участников онлайн-голосования, самой стильной среди всех оказалась именно ростовчанка.

- Колоссальную поддержку оказали мне мои подписчики в «Инстаграм». За меня проголосовали больше 1000 человек. Я признательна каждому из них. Спасибо, что верите в меня! – сказала победительница "Битвы Луков".

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