Новости Ростова-на-Дону на 8 октября 2021: в ковидном госпитале РОКБ не осталось свободных мест

Рассказываем, что случилось за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 8 октября 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

В ковидном госпитале Ростовской областной больницы третьи сутки все 670 мест заняты пациентами. Главный врач РОКБ рассказал, что госпиталь увеличился на две трети, а ведение больных усложнилось. Тем не менее пока ведение лечения проходит в более спокойном, штатном режиме.

На ремонт дамбы Северного водохранилища потребуется 26,6 миллиона рублей. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, проектно-сметная документация получила положительное заключение. Вопрос о финансировании гордума рассмотрит в октябре.

Ростовстат зафиксировал рост цен на мясо, молоко, яйца, картофель и другие продукты. Так, за килограмм картофеля придется отдать 40 рублей, за кило охлажденных и мороженых кур — 168 рублей. Самым дорогим мясом стала баранина, за килограмм которой просят 451 рубль.

В «Ростовводоканале» сообщили, что уровень воды не влияет на водоснабжение, а организация работает в штатном режиме. Сейчас уровень воды у водозаборных сооружений находится на отметке «минус 1,2 м», проблем с водозаборными сооружениями нет. Как пояснили в организации, критической является отметка «минус 2,2 м».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ковидном госпитале Ростовской областной больницы не осталось свободных мест

Если дальше все будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то регион ждут тяжелые испытания. (Подробности)

В Ростове изменилась стоимость мяса и картофеля

Анализ стоимости продуктов опубликовал Ростовстат. (Подробности)