Экспресс-тесты на коронавирус в школах: как это может быть

В Ростовской области могут ввести экспресс-тесты на коронавиирус в общеобразовательных учреждениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возможности введения в общеобразовательных учреждениях экспресс-тестов на коронавирус. Вероятнее всего, тестировать будут как преподавателей, так и учеников. Пока это еще официально не задокументировано, но ростовский учитель в преддверии введения новых санитарно-эпидемиологических мер предположила, как их могут воплотить в жизнь.

- В первую очередь, нужно отметить, что с детьми не может проводиться никаких медицинских манипуляций без письменного согласия родителей. Поэтому и тесты, наверняка, будут делать только тем, у кого будет согласие, подписанное мамой или папой, - предположила преподаватель одной из ростовских школ Татьяна Никитина.

По ее мнению, делать тесты будут медики из ближайшей поликлиники. Но, скорее всего, никто не будет приходить и тестировать всех школьников каждые два три дня. Учитель считает, что тестирования будут проводиться максимум один раз в месяц.

- Вероятнее всего, школьников будут забирать с урока на какое-то время, как и на прививки. Тех, у кого был выявлен коронавирус будут отправлять домой, а класс, в котором учится заболевший ребенок, также будут снимать с уроков и переводить на дистанционное обучение, - отметила педагог.

Татьяна Никитина также заметила, что, если родители откажутся от проведения экспресс-тестов на коронавирус, а ребенок окажется в последствии болен, то вся ответственность будет лежать только на них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школах Ростовской области планируют сократить количество контрольных.

Также могут ввести единый график для проведения проверочных работ.