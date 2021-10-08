Завидуем молча: "Отпуск" четвероногого Грея оказался лучше, чем у многих людей

Ростовский иммигрант Грей побывал в отпуске с новой семьей. Фото: Центр безнадзорных животных

Хозяева ростовского счастливчика Грея, иммигрировавшего в Германию, поделились с Центром безнадзорных животных фотоотчетом о том, как их воспитанник проводит свой счастливый "отпуск" с новой заботливой семьей.

Трудно поверить, что когда измученный и худой Грей станет таким красавцем и будет позировать на снимках в пучине волн и заграничных достопримечательностей. Хозяева пса решили на время своей турпоездки не оставлять его скучать дома одного, а взяли животное с собой. Стоит отметить, что Грей быстро полюбился всем без исключения и теперь является полноценным членом немецкой семьи.

- Глядя на эти фото, можно сказать, что лето он провел лучше, чем многие люди. Он путешествовал с родителями, покупал себе обновки, купался, смотрел новые места, - сообщили в ростовском Центре безнадзорных животных.

Напомним, что тогда, когда Грей после отлова попал в ЦБЖ, спустя недолгое время, он сильно заболел, его просто чудом удалось спасти. И сейчас сотрудники центра желают псу "жить по полной", так как он все это заслужил и выстрадал в то время, когда скитался по помойкам.

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