Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о том, каким будет город в ближайшие 15 лет

Ростов-на-Дону стремительно развивается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Ростове-на-Дону реализуются крупные инвестпроекты, развивается дорожная, социальная, спортивная инфраструктура. И впереди – большие планы. О том, как будет застраиваться Ростов, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ГОРОД, КОТОРЫЙ ЗАПОМИНАЕТСЯ

По словам главы администрации города, донская столица по всем показателям уникальна. Во-первых, самая компактная в стране среди миллионников. Во-вторых, молодая.

- В-третьих, Ростов — это люди, его жители, представители более 150 национальностей. У города особый колорит, благодаря которому он запоминается, сюда хочется возвращаться. И по мере развития города количество туристов будет только увеличиваться, - сообщил в интервью изданию «Коммерсант» Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что сейчас повысилась инвестпривлекательность города.

- Мы тесно работаем с бизнесом: как с действующими инвесторами, так и с потенциальными. Создаем условия для того, чтобы они смогли реализовать в Ростове свои проекты, даже самые амбициозные. Например, недавно заложили первый камень в основание нового тракторного завода «Ростсельмаш». Это первый случай в постсоветской России. За минувшие 30 лет в стране не появилось ни одного тракторного завода, зато несколько закрылись, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

Также сити-менеджер прокомментировал острый вопрос – возможный перенос порта.

- Безусловно, международный морской порт крайне важен для экономики города. Но это вовсе не означает, что он должен быть именно в том месте, где находится сейчас. У него должна быть своя большая территория, должны быть возможности для развития. В центре города таких возможностей нет. Вот если порт будет располагаться на левом берегу Дона, то для Ростова это будет только лучше: налоги, зарплаты, экономика — все сохранится. И порт там будет к месту. А правый берег, пожалуйста, отдайте для горожан, - сказал спикер.

Сити-менеджер озвучил и приоритетные задачи. Среди них — развитие агломерации.

- Мы практически исчерпали земельный запас в Ростове. Нам негде создавать новые промышленные зоны. Ростов сегодня растет и развивается масштабно. В то же время сейчас межмуниципальных маршрутов общественного транспорта больше, чем внутримуниципальных. Присоединение Батайска и Аксая к Ростову — это вопрос времени. И, в конце концов, это произойдет. Ростов станет южным мегаполисом. И у нас уже есть предложения от инвесторов, которые связаны именно с развитием ростовской агломерации как крупнейшей на Юге, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации донской столицы сообщил также о том, что сейчас обсуждается вопрос о строительстве частного медцентра. Кроме того, есть губернаторский проект строительства самого крупного в ЮФО и СКФО детского онкологического центра.

- При наличии у нас мощного медицинского кластера все поедут лечиться не за границу или в Москву, а в Ростов, - говорит сити-менеджер.

ПЛАНЫ ОПИРАЮТСЯ НА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Рассказал Алексей Логвиненко и о том, каким видит исторический центр города.

- Наши планы по развитию исторической части города, прежде всего, опираются на мнение жителей. Все хотят сохранить неповторимый архитектурный облик донской столицы, его старинные здания в центре, архитектурные жемчужины. Для меня и моей команды это задача номер один. И, я считаю, мы уже сделали огромный шаг на пути к этой цели. Мы внесли принципиальные изменения в городские градостроительные нормы. Для исключения точечной хаотичной застройки города и сохранения исторического облика правилами землепользования и застройки ограничили этажность строительства, установили процент застройки и озеленения. Запретили строительство домов без проекта планировки и межевания независимо от площади земельного участка. Установили новую территориальную зону охраны речного фасада вдоль улицы Береговой, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Также сити-менеджер сообщил, что реализация генерального плана города ранее осуществлялась бессистемно.

- Мы подготовили изменения, которые позволят решить давно назревшие, стратегически важные вопросы. Это оживление депрессивных промышленных территорий, обеспечение транспортной и пешеходной доступности объектов. Мы уже утвердили программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. Разработаны программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур. Важные проекты в плане благоустройства на ближайшее будущее — это соединение Театральной площади с Набережной, продление самой Набережной. Будет построен новый современный мост на Зеленый остров, который мы намерены превратить в настоящую круглогодичную туристско-рекреационную зону, - говорит Алексей Логвиненко.

Также программа развития исторической части Ростова предусматривает и реконструкцию парка Горького, создание единой пешеходной зоны на Пушкинской, развитие велодорожной сети.

Сити-менеджер выразил уверенность, что дополнительный импульс развитию левого берега придаст и проект по строительству канатной дороги высотой 60 метров.

- Через Зеленый остров она свяжет правый берег с левым. К проектированию мы уже приступили. Мы должны окончательно перешагнуть через Дон и основательно закрепиться на левом берегу. Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега, получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию. Она станет своего рода магнитом для бизнеса и источником дополнительных инвестиций в экономику, - сообщил сити-менеджер.

Изменится территория и в районе гребного канала.

- Там запланировано не только строительство спортивных объектов. Мы консультировались с архитекторами. Они сказали, что если территорию гребного канала делать только спортивной, то она жить не будет. А она должна наполняться людьми и деньгами. Любой объект без потребителя не работает. Он становится дотационным, а так быть не должно. Поэтому сегодня мы рассматриваем возможность строительства нового микрорайона рядом со стадионом «Ростов-Арена», с парком, большой частной школой, медицинским центром, торгово-развлекательным комплексом, - сказал глава администрации Ростова-на-Дону.