Новости Ростова-на-Дону на 9 октября 2021: как завершилась рабочая неделя

Рассказываем, что случилось за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 9 октября 2021 — публикуем подборку главных событий города и области. Рассказываем, что случилось за последние сутки.

1 ноября в Аксайском районе откроют новую площадку для предпринимателей с закрытых рынков. Торговую зону сделают в Ленинском сельском поселении, а ее площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Здесь появятся прилавки, офисы и хранилища с холодильными камерами.

Власти выделили средства на оснащение ростовской больницы № 7. В этом медучреждении проходят лечение пациенты с внебольничной пневмонией и подозрением на ковид. Планируется купить дизельный генератор, а также отремонтировать системы подачи кислорода и электроснабжения.

Сотрудника администрации Железнодорожного района заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, специалист по вопросам ЖКХ и строительства составил четыре незаконных административных протокола. Он вносил в них ложные данных о нарушениях при строительстве многоквартирных домов. Как сообщили в донском управлении СКР, в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру.

Ростовчанин Борис Лисов собирается провести неделю в иммерсионной ванне под присмотром ученых. По словам Лисова, результаты этого эксперимента помогут ученым в разработке тренажеров для космонавтов. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» подробнее рассказывала об этом эксперименте.