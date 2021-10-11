Новости Ростова-на-Дону на 11 октября 2021: что произошло за выходные

Фото: Екатерина Попова.

Новости Ростова-на-Дону на 11 октября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло за выходные.

Расширен список категорий жителей, для которых прививка стала обязательной. Теперь вакцинацию должны пройти сотрудники сферы гостиничного бизнеса, курьеры, работники промышленного производства, волонтеры. Людей обязали привиться первым компонентом препарата до 4 ноября, вторым — до 1 декабря.

В ковидном госпитале Таганрога закончились свободные места. По словам главного врача Дмитрия Сафонова, в настоящее время заняты все 200 коек. Руководитель медучреждения считает, что к такой ситуации привел отказ граждан от вакцинации.

На следующей недели десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без света. Отключения электричества пройдут в Советском, Первомайском и других районах. Ранее «КП» публиковала полный список адресов домов, электроснабжение которых будет приостановлено.

В Ростове перед судом предстанут полицейские, которых обвиняют в коррупции и должностных преступлениях. По версии следствия, бывший замначальника отдела полиции несколько раз получал взятки через своего подчиненного — экс-инспектора. За вознаграждение сотрудники обязались не привлекать к ответственности предпринимателя, торговавшего немаркированным алкоголем.

Отопительный сезон стартовал не у всех жителей Ростова. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, чтобы подключить к теплу всех потребителей, потребуется 10 — 14 дней. После открытия задвижек в домах проведут пуско-наладочные работы.

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