Ким Юлия Дмитриевна: заведующая детским отделением семейной стоматологии «Доктор Келлер»

Фото: из архива Юлии Ким

Юлия Дмитриевна Ким работает старшим детским стоматологом в клинике «Доктор Келлер» в Ростове. В списке ее профессиональных достижений звание лучшего детского стоматолога на конгрессе стоматологов Юга России в 2018 году. Стаж работы по специальности «детская стоматология» — 8 лет.

В 2007 году Юлия Ким окончила Ростовский медицинский колледж при РостГМУ по специальности «зубной врач», а ординатуру Ростовского медуниверситета по специальности «стоматология» - в 2012. Принимала участие в различных семинарах - «Кариозные поражения, пульпиты и периодонтиты молочных зубов», «Неотложная помощь», в практическом интенсиве по реставрации передних и жевательных зубов и многих других.

Доктор занимается лечением детей с рождения до 18 лет, также оказывает помощь и взрослым пациентам. Специализируется на работе с детьми в возрасте до трех лет, их адаптации и психологической подготовке к стоматологическому лечению. Юлия Дмитриевна лечит кариес молочных и постоянных зубов, различные осложнения. Успешно занимается детской хирургией, в том числе удалением молочных зубов, а также лечением детей в глубокой седации — это стоматология «во сне». Кроме того, доктор выполняет эстетическую реставрацию молочных зубов при сильном их разрушении, консультирует и оказывает помощь по заболеваниям и образованиям слизистой полости рта детей, активно занимается протезированием молочных зубов после лечения осложнённого кариеса.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как вы стали врачом?

В детстве активно занималась лечением всех своих игрушек, включая внутримышечные инъекции всем мягким игрушкам. Родители порекомендовали пойти в медицину, и я прислушалась к их совету, за что им огромная благодарность. В итоге нашла себя в детской стоматологии.

Что для Вас самое сложное в работе врача?

Наверное, сейчас для меня нет сложных или трудных пациентов. Есть только большой груз ответственности за самое дорогое, что доверяют мне родители - это здоровье и душевное состояние их детей. А чтобы лечение проходило успешно я применяю самые различные методики в работе с детьми, начиная от проработки психотипа, анамнеза и возраста. Основа основ в работе с маленькими пациентами - это психологическая адаптация ребят и собственные практические навыки в качественном безболезненном лечении.

Расскажите о случаях, когда удалось помочь практически безнадежному пациенту

Благодаря нашей команде анестезиологов я могу лечить даже очень сложных деток с самыми различными клиническими ситуациями. Самый запоминающийся случай - это двухлетний ребенок с тотальным лечением всех 20 зубов по осложненному кариесу и их протезирование. При этом у малыша наблюдались частые гипогликемические состояниями на фоне опухоли поджелудочной железы, а именно первичный гиперинсулинизм. Статус ребенка подразумевал оперативное лечение в короткий промежуток времени. Ведение такого пациента не дает гарантий, что можно успеть вылечить все зубы, но мы справились.

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье

Обязательно любить себя несмотря ни на что, и помнить, что в здоровом теле — здоровый дух. И делать все для того, чтобы поддерживать это здоровье.

Сама я люблю велоспорт и вечерние пробежки. Хотелось бы регулярно уделять спорту время, но не всегда есть возможность.

Ваши планы на будущее?

Каждый день мы должны стремиться стать лучшей версией себя — более профессиональным, чутким доктором, к которому дети идут на прием не со страхом, а с радостью.

Следите ли вы за своим рационом?

Это непросто сделать с загруженным графиком, но я стараюсь. Люблю азиатскую кухню. Любимое блюдо — суп Том Ям и поострее.

Ваши увлечения и как Вы любите отдыхать?

Я люблю фантастику, психологические триллеры, автогонки и музыку 80-90х годов. Мое большое хобби – авиация и авиамоделизм. Отдыхать предпочитаю активно с посещением интересных мест, экскурсиями и пешими прогулками. Занимаюсь плаванием.

Я люблю горы и море. Если хочется отдохнуть от людей и тишины - тогда это горы, а когда тянет на движение, то это активный отдых. Очень люблю прыгать с парашютом.

Люблю читать книги Стивена Кинга. Из фильмов больше всего впечатлила новая версия «Бегущего по лезвию».

Ваш жизненный девиз?

Наверное, те слова, которые я уже произнесла: нет сложных пациентов. Есть ответственность за самое дорогое - здоровье и душевное состояние детей.

Как записаться на прием к врачу:

По телефону 8(863)310-92-72

Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2021». Проголосовать за клинику можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/rostov_klinikagoda2021