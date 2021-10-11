Василий Голубев позвонил защитникам рощи на Левом берегу Дона и взял вопрос под контроль

Петиция с 1546 подписей о необходимости сохранить рощу на Левом берегу Дона дошла до главы региона Фото: Артур СЕЛИМОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев позвонил активистке движения «Экомост» Дарья Кармановой. Глава региона лично подтвердил, что получил петицию за подписью около 1500 ростовчан против застройки рощи у Ворошиловского моста, которую собираются вырубить при строительстве нового жилого комплекса. Об этом экоактивистка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«ЭТО ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА»

- Разговор был короткий и по делу. Наше письмо и 1546 ваших подписей под ним дошли до адресата. И теперь вопрос находится на личном контроле первых лиц региона и города. Соответствующие поручения, по словам Василия Юрьевича, поданы в Минстрой и главе города, - написала в своем посте Дарья Карманова. - Это, конечно, ещё не победа, но шаг в сторону сохранения нашего города зеленым.

«КП — Ростов-на-Дону» получил подтверждение у пресс-секретаря губернатора Ирины Четвертаковой: Василий Голубев действительно звонил Дарье Кармановой и дал ряд поручений ответственным лицам по контролю этого проекта.

Губернатор Василий Голубев позвонил экоактивистке Дарье Кармановой и уведомил, что получил письмо от защитников рощи. Фото: сайт правительства РО и личная страница Дарьи Кармановой в соцсети

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРИЗНАВАЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМИ

Напомним, в сентябре появилась новость, что участок в районе Ворошиловского моста планируется передать под проект по строительству нового микрорайона. Ранее возражения горожан, которые выступали против застройки улицы Шоссейной на левом берегу Дона и собирали подписи на портале «Активный ростовчанин», были признаны нецелесообразными. Соответствующее заключение было опубликовано на сайте администрации города.

Защитники рощи уверены, что уничтожение деревьев испортит вид Левого берега. К тому же в ней есть кому наводить порядок: общественники проводят там уборки последние три года, нередко при поддержке администрации Ленинского района города.

В последние три года активисты проводят уборку в роще Фото: Артур СЕЛИМОВ

Также, 7 октября в пресс-службе ФК «Ростов» опровергли опубликованную в некоторых СМИ информацию об участии президента футбольного клуба Арташеса Арутюнянца в жилой застройке Левого берега Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возражения ростовчан против застройки левого берега Дона признаны нецелесообразными

Активисты выступали против вырубки рощи возле Ворошиловского моста (подробнее)

Арташес Арутюнянц не будет участвовать в жилой застройке Левого берега

Информацию об его участии в проекте опровергли в пресс-службе футбольного клуба "Ростов" (подробнее)