Когда закончится бабье лето в Ростове-на-Дону: прогноз синоптиков

В Ростов вернулась теплая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону наступило бабье лето — в город вернулось долгожданное тепло. Рассказываем, сколько дней в донской столице продержится такая погода.

Высокая температура сохранится в городе в ближайшие два дня. Во вторник, 12 октября, будет тепло до +18 — 19 градусов и почти безветренно. День пройдет без осадков. Похожая погода будет сохраняться в течение дня 13 октября. Однако уже ближе к вечеру среду погода начнется меняться, пройдет небольшой дождь.

14 октября дождь сохранится почти на весь день. Ветер может усиливаться до 12 — 13 метров в секунду. Температура составит +14 — 15 градусов.

В пятницу, 15 октября, дождя не будет. В городе потеплеет, правда незначительно — до +15 — 16 градусов. В субботу и воскресенье будет дождливо, но тепло — до +16 — 18 градусов.

Похолодание начнется с новой недели. В понедельник, 18 октября, температура снизится до +15, а уже во вторник — до +11 градусов. 20 октября средняя температура составит всего +8 градусов.

При этом ранее в донском Гидрометцентре сообщали, что в период с 20 по 26 октября ожидается еще один период потепления. В дневное время на термометре будет +11 — 18 градусов. 26 октября в Ростов вернется холодная погода, которая в итоге продержится до конца месяца.

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