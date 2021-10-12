Новости Ростовской области на 12 октября 2021: власти хотят ужесточить коронавирусные ограничения

Рассказываем, что случилось на Дону за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростовской обалсти на 12 октября 2021: что произошло за сутки. Собрали информацию о главных событиях донского региона.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подал в отставку. По данным пресс-службы, сити-менеджер покинет пост 12 октября. Ранее «КП» вспоминала самые громкие события, которые произошли в городе за время руководства Лисицкого.

В Ростовской области хотят ужесточить коронавирусные ограничения. На заседании штаба главный санврач Евгений Ковалев предложил ввести обязательное предъявление QR-кодов при посещении гостиниц, кинотеатров, театров, торгово-развлекательных центров. Губернатор Василий Голубев поручил своему заместителю Сергею Бондареву рассмотреть возможность таких ограничений в донском регионе.

В Ростове-на-Дону выбрали финалистов конкурса на пост сити-менеджера. По итогам испытаний Алексей Логвиненко набрал 53 балла, Вадим Сидоров — 50 баллов. Окончательное решение будет принято 19 октября.

Один из поставщиков кислорода в больницы области приостановит деятельность. Компания закроется на регламентные работы на две недели. Губернатор поручил главе областной министерства промышленности принять все меры, чтобы не допустить перебоев с поставками кислорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в БСМП и яма-мем: что произошло в Таганроге при сити-менеджере Андрее Лисицком

Рассказываем, чем запомнился глава таганрогской администрации. (Подробности)

Главе минпрома Ростовской области Андрею Савельеву поручено не допустить перебоев с поставкой кислорода в больницы

Губернатор строго спросит со всех ответственных в случае сбоев в поставке. (Подробности)