Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 7:00

Новости Ростовской области на 12 октября 2021: власти хотят ужесточить коронавирусные ограничения

Публикуем главные новости Ростовской области на 12 октября 2021
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рассказываем, что случилось на Дону за сутки.

Рассказываем, что случилось на Дону за сутки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростовской обалсти на 12 октября 2021: что произошло за сутки. Собрали информацию о главных событиях донского региона.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подал в отставку. По данным пресс-службы, сити-менеджер покинет пост 12 октября. Ранее «КП» вспоминала самые громкие события, которые произошли в городе за время руководства Лисицкого.

В Ростовской области хотят ужесточить коронавирусные ограничения. На заседании штаба главный санврач Евгений Ковалев предложил ввести обязательное предъявление QR-кодов при посещении гостиниц, кинотеатров, театров, торгово-развлекательных центров. Губернатор Василий Голубев поручил своему заместителю Сергею Бондареву рассмотреть возможность таких ограничений в донском регионе.

В Ростове-на-Дону выбрали финалистов конкурса на пост сити-менеджера. По итогам испытаний Алексей Логвиненко набрал 53 балла, Вадим Сидоров — 50 баллов. Окончательное решение будет принято 19 октября.

Один из поставщиков кислорода в больницы области приостановит деятельность. Компания закроется на регламентные работы на две недели. Губернатор поручил главе областной министерства промышленности принять все меры, чтобы не допустить перебоев с поставками кислорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в БСМП и яма-мем: что произошло в Таганроге при сити-менеджере Андрее Лисицком

Рассказываем, чем запомнился глава таганрогской администрации. (Подробности)

Главе минпрома Ростовской области Андрею Савельеву поручено не допустить перебоев с поставкой кислорода в больницы

Губернатор строго спросит со всех ответственных в случае сбоев в поставке. (Подробности)

Интересное