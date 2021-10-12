Каракулина Ирина Михайловна: отоларинголог ЛДЦ «Здоровье»

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Каракулина Ирина Михайловна работает отоларингологом уже более 5 лет. Она занимается лечением любых воспалительных проявлений уха, горла, носа, использует все возможные консервативные методы лечения синуситов, тонзиллитов, аденоидов и других заболеваний.

Ирина Михайловна окончила Ростовский государственный медицинский университет. Во время обучения в вузе регулярно принимала участие в ежегодных студенческих конференциях. А по окончании РГМУ получила ординатору по ЛОР-заболеваниям, а также терапии. В настоящее время занимается изучением тонкостей эстетической косметологии.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Почему Вы стали врачом?

У меня в семье врачебная династия. Папа, Михаил Леонидович, — акушер-гинеколог, мама — фармацевт. А старший брат Дмитрий — врач-терапевт. С детства я мечтала стать хорошим врачом и другой профессии для себя не представляла.

Что для Вас самое приятное и самое сложное в работе?

Самое приятное — это, конечно, возможность помогать людям. А самое сложное – сделать так, чтобы твоя помощь была эффективной.

Как нужно заботиться о своем здоровье?

Всегда нужно помнить о данных ВОЗ, которые говорят, что здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, на 20% - от окружающей среды, также на 20% - от генов. И только на 8-10% - от здравоохранения. Поэтому настоящий врач помнит об этих данных, умеет правильно расставлять приоритеты и, конечно, помнит о здоровом образе жизни.

Ваши увлечения и как вы любите отдыхать?

Я очень люблю танцы, особенно, восточные и брейк данс. А отдыхать люблю дома, в кругу своей большой и дружной семьи.

Что Вы порекомендуете своим будущим пациентам?

Очень важна профилактика заболеваний уха, горла и носа. И она очень простая. Нужно проходить витаминотерапию два раза в год и обращаться к лор-специалисту в момент ремиссии, когда нет обострения хронических заболеваний. Врач, если будет такая необходимость, назначит профилактические процедуры, промоет миндалины и пазухи, проведет антисептическое орошение горла. И, когда придет сезон простуд, ваш организм будет готов сопротивляться.

Ваш жизненный девиз?

Девиз всех врачей «Прежде всего – не навреди!». Нам его часто повторяли педагоги, когда я училась в Ростовском медицинском университете. Но, как мне кажется, он подходит ко всем жизненным ситуациям. Словом тоже можно ранить человека очень сильно. Поэтому об этом обязательно нужно помнить.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефонам 8 952 574 60 00; 8 952 574 70 00