В Ростовской области школьники привели козла в школу

В Семикаракорске Ростовской области в средней школе № 1 произошел забавный инцидент. Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в учебном заведении, по дороге на уроки к школьникам присоединился козленок.

Животное прошло за учениками по всему городу вплоть до самой школы. А дальше козленок, которому, судя по всему, понравилась компания ребят, пошел за ними на уроки.

Визит животного вызвал у школьников восторг. Козленок в фойе учебного заведения вызвал настоящий ажиотаж.

Ребята собрались вокруг животного, начали его гладить и снимать на видео.

В дело пришлось вмешаться учителям. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в школе, козленок оказался не из послушных.

- Он не хотел покидать стены учебного заведения, - отметил один из учителей.

В итоге пришлось развернуть целую операцию по выдворению животного из школы.

- Мы поняли, что козленку просто нравится общество людей, ведь он, словно собачка, следовала по пятам за нашими учениками, - продолжает педагог.

Поэтому взрослые сделали вид, что просто прогуливаются, вызвав таким образом интерес животного.

- Правда, «прогуливаться» нам пришлось с козленком. В итоге мы вывели его за пределы школьного двора. Кстати, уроки сорванные не были, - рассказали в школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовском зоопарке ползучие змеи выбрались из вольеров

Хладнокровные твари шокировали впечатлительную женщину (подробнее)