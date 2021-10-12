Дневник сбежавшей невесты: когда он сделал мне предложение, захотелось собрать чемодан и бежать

Не всегда все может закончиться свадьбой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, что свадьба – это одно из самых долгожданных событий в нашей жизни. Многие девушки годами ждут заветного предложения, всячески намекая, что поезд «вместе и навсегда» должен уйти с перрона ровно по расписанию, а это значит, что надо бы поторопиться.

Ведь не успеешь и глазом моргнуть, как останешься единственной для кого еще не играл Мендельсон. Но не все придерживаются такого мнения. Ростовчанка Диана Загорская (имя изменено, - прим. автр.) променяла подбадривающие звуки классической музыки, пышное платье и крики «горько» на тихое счастье в одиночестве.

Девушка поделилась своей историей о том, как за неделю до свадьбы сказала жениху такое пугающее - «свадьбы не будет».

Не все готовы бежать под венец. Фото: Олег УКЛАДОВ

"КАК ТЫ МОГЛА УЕХАТЬ БЕЗ МЕНЯ?"

- Впервые с моим женихом Женей мы встретились на общем собрании в церкви. Сначала он мило улыбался, потом нашел мою страницу в социальных сетях, и кинул заявку в друзья.

По классике были стандартные сообщения: «Привет, как дела?», потом частые встречи и долгие разговоры за чашкой чая. Все было хорошо, но однажды произошла ситуация, которая заставила всерьез задуматься: а стоит ли продолжать такое общение?

Прошел где-то месяц, по сути, мы были на этапе первичной симпатии. Как-то в очередной раз встретились на общем мероприятии. Обратно он захотел отвезти меня домой, но я вызвала такси и уехала с подругой. Предупреждать его об этом не стала, да и зачем.

Но видимо, так считала только я, потому что где-то на середине пути, Женя позвонил и суровым голосом спросил: «Где ты?». Я рассказываю, что уехала с Дашей, потому что нам по пути. Выслушав мой ответ, он снова грозно крикнул в трубку: «Выходи из машины! Почему ты уехала без меня? Как ты могла?!».

Я тогда была в шоке, ведь для меня очень странно, что на такой стадии отношений человек может что-то требовать, да и вообще почему-то считает меня собственностью.

Попыталась объяснить, что такие действия не очень адекватны, а он продолжал настаивать: «Выходи из машины!». Помню, тогда бросила трубку, оборвала наше общение и поставила на этом точку. Но, видимо, все же многоточие…

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО МНОЮ ДВИГАЛО

- Женя очень долго извинялся. Пытался что-то наладить, но я была уверена в своем решении. Спустя месяц мы вновь встретились на мероприятии. Он подошел и поздороваться, а я вместо холодного взгляда ответила приветливой улыбкой, которая как бы подразумевала «я тебя простила». Захотелось дать ему шанс и начать общение, будто бы не было той ситуации.

Про себя думала: наверное, это были эмоции, и на самом деле он не такой, каким тогда показался.

Женя красиво ухаживал, дарил цветы, пытался участвовать в моей жизни. С одной стороны он был очень галантен и внимателен, а с другой - я просто не чувствовала себя счастливой.

Возможно, повлиял тот факт, что некоторые родственники считали, что он мой шанс начать новую жизнь в хороших условиях. Дело в том, что я родилась в многодетной малообеспеченной семье, денег едва хватало на одежду, не говоря уже о каких-то излишках. Жили мы все в коммунальной квартире со странными соседями, тараканами и прочими радостями. Одним словом, не сахар, конечно, но меня вполне устраивало, ведь у нас было главное - любовь и взаимопонимание.

А вот родственники Жени были состоятельные: давали сыну все, что тот пожелает. О том, что такое очередь в ванную, клопы в матрасе и блины на воде он и знать не знал.

Иногда бывает и по другому. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ»

- Моя предприимчивая сестра стала активно доказывать, что он - идеальная партия. Сама она уже лет пять, как удачно вышла замуж и часто говорила, мол, он будет носить тебя на руках.

Я решила к ней прислушаться. Построила в своей голове идеальный мир, внутренне произносила «этот человек меня никогда не обидит, он будет меня любить. Пусть я не чувствую того же, но может быть со временем все изменится».

Так прошло еще полгода. О том, что Женя собирается сделать предложение, даже не догадывалась. В какой-то из дней его мама позвала меня помогать по дому, и, когда мы ехали обратно, все и случилось. На часах, как сейчас помню - 20:30, едем по вечернему городу, как тут на полпути машина внезапно останавливается. Женя выходит и просит подождать. Сижу 10 минут, потом - 15, 20. Проходит уже полчаса. И тут, наконец-то, он идет - в руках букет роз, а на лице улыбка. Я подумала, что просто решил меня порадовать. А через минуту суженый опускается на одно колено и говорит заветное для многих: «Выходи за меня!».

«ТЫ ТОЧНО УВЕРЕНА, ЧТО ХОЧЕШЬ?»

- Мир вдруг перевернулся. В тот момент просто хотелось исчезнуть. Многие годами дожидаются предложения «давай вместе и навсегда», а мне захотелось взять чемодан в руки и бежать.

Ситуация неловкая. Женя смотри мне прямо в глаза и ждет киношного продолжения. Ну, знаете, где девушка кидается в объятия жениха, а он в эйфории подхватывает ее, затем быстро кружит, пока в небо взлетают несколько снарядов салюта, в голове звучит какая-нибудь заунывная композиция и такое долгожданное: «Любимый, я согласна». Но, не у нас.

- Дай мне время подумать, - робко выдавила из себя

Естественно, Женя такой реакции никак не мог ожидать. Молча отвез домой.

Началось самое тяжело, время раздумий. Я не спала ночами и успокаивала себя мыслью, что все будет хорошо. Свои чувства заглушала мнением людей, которые щедро раздавали советы, о том, как будет лучше. Так шли дни за днями.

На вторую неделю Женя все же потребовал точный ответ. Перед встречей с ним моя знакомая спросила: «Ты точно уверена, что хочешь?».

Как только я выдала робкое «да» по щекам потекли слезы.

Иногда от невесты могут остаться одни воспоминания. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

- Я осчастливила Женю долгожданным «да, согласна», и в ту минуту подумала, что обратной дороги нет. Началась трехмесячная подготовка к свадьбе.

Торжество назначили на декабрь, и начали активность готовиться. Устроили фотосессию для фотографий на пригласительные, купили красивые конверты, разослали их. Вместе покупали костюм и обувь для жениха, выбирали украшения. Уже оплатили свадебное платье, забронировали ресторан, подали заявление в ЗАГС, потратили больше 100 тысяч рублей. Его родители взяли на себя всю финансовую часть. Казалось бы, о чем можно еще мечтать?

Но с каждым днем я все больше понимала, что не хочу этого. Начались ссоры и разногласия. Как только Женя понял, что я без пяти минут «жена» из учтивого романтика превратился во властного диктатора. Например, когда мы обсуждали детали свадьбы, он сказал, что если его родители все оплачивают, то мое мнение не учитывается.

Буквально за месяц до свадьбы в голове сидела две мысли. Первая и основная «Мама, забери меня домой, ничего не хочу», и вторая, которая заглушала первую «Как же я все разрушу? Так нельзя, его родители так старались».

«Я НЕ ВЫЙДУ ЗА ТЕБЯ»

- Еще один важный момент сильно тревожил. Я - человек верующий, а значит в день росписи мы должны обязательно венчаться, чтобы это был настоящий союз «на небесах». И ладно бы, поженились и развелись. Венчание - не терпит ошибки.

С тех пор я осознала, что не хочу врать себе. Лучше устроюсь на две работы, если надо - на три, возмещу ущерб родителям Жени, но себя мучить не буду. К моему удивлению, почти все мои родные поддержали это решение. Многие даже говорили, мол, мы поможем тебе финансово, только будь счастлива. За неделю до свадьбы, когда уже все было готово, я сказала жениху «Я не выйду за тебя».

О своем решении я написала Жене в смс. Женя ответил только через час. Он написал, что будет ждать меня, ведь верит, что у нас еще есть будущее.

Когда я сказала то самое «нет», почувствовала себя счастливым человеком. Но многие знакомые были в шоке, и даже называли сбежавшей невестой.

Несмотря на сложность ситуации, хочу, чтобы многие девушки и женщины не боялись слушать свое сердце. Главное – это быть счастливой.

Вместо p.s: Спустя полгода после расставания со мной, Женя женился. Совсем скоро у них с женой родится ребенок.

А кому-то платье удается примерить не только на свадьбу. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Стерпится слюбится?!»

- Почему некоторые девушки оказываются сбежавшими невестами? Самая основная причина - это разочарование в партнере, - уверена ростовский психолог Полина Шаповалова. - Речь идет о каком-то неожиданно открывшемся неприятном факте в биографии жениха, или о его некрасивом, аморальном поступке – например, измене, оскорблениях, рукоприкладстве и пр.

Также немаловажную роль могут сыграть внутренние страхи и деструктивные установки. Самые распространенные из них: «Замуж вышла, жизнь закончилась», «Замужем я не смогу реализоваться в карьере», «Теперь я сама себе не принадлежу». При этом отсутствие внутренней готовности к свадьбе и мнение третьих лиц, также могут сыграть с невестами злую шутку. Многие подают заявление в порыве чувств, но в процессе подготовки начинают понимать, что свадьба - это лишь красивый праздник, а дальше последует быт, обязанности, изменение привычного образа жизни и прочие обязательства и ответственность. Приходит понимание, что внутри нет готовности ко всему этому, человек меняет решение. И хорошо, что это понимание приходит до свадьбы, а не после замужества и рождения детей.

Но иногда желание выйти замуж настолько сильное, что девушка сама приписывает партнеру те качества, которых у него нет, идеализирует его. Не редко девушки выходят замуж под давлением родителей и социума (уже пора, возраст и т.д), не задумываясь как будет складываться жизнь с партнером. Как говорится, «стерпится-слюбится». Это неправильная мотивация для создания семьи, такие браки чаще всего обречены на распад.

И хорошо, если на этапе подготовки девушка понимает, что совершает ошибку.

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