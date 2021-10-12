«Внушает большие надежды»: спикер донского парламента Александр Ищенко прокомментировал состав донской депутации в Госдуме

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко поделился мнением о новом составе донской депутации в Госдуме. Фото: пресс-служба ЗС РО

Позади – выборы депутатов в Государственную Думу РФ. Россияне определились с тем, кто будет отстаивать их интересы на законодательном уровне. И вот новый состав депутатского корпуса приступил к работе. Уже состоялось первое пленарное заседание вновь избранного восьмого созыва Государственной Думы ФС РФ.

На нем были утверждены руководящие органы – Председатель Госдумы и его заместители, зарегистрированы фракции, утверждены составы комитетов и комиссий.

Отметим, что донской край представляют 12 депутатов.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко поделился мнением о новом составе донской депутации и задачах, которые стоят сегодня перед депутатами всех уровней.

«ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ АКТИВНО РАБОТАЛИ В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ»

- Новый состав донской депутации в Государственной Думе существенно обновился и он внушает большие надежды Ростовской области. Из 12 депутатов, представляющих донской регион в Государственной Думе, семь – это новые лица. Но новые они относительно новой Госдумы, а для Ростовской области – это люди, которые хорошо известны жителям. Это люди, которые активно работали в донском парламенте, в органах местного самоуправления, руководили предприятиями донского края, - сказал Александр Ищенко.

Также парламентарий отметил, что представительство Ростовской области в Государственной Думе получило новый качественный рост.

- Четверо депутатов от донского края стали заместителями председателей комитетов, трое – первыми заместителями председателей комитетов. То есть всего семь зампредов комитетов Государственной Думы. Это позволит более активно, более качественно проводить интересы Ростовской области, интересы жителей Дона при принятии федерального бюджета, а это важнейший документ, с которым работают депутаты Государственной Думы. Кстати, уже сегодня данная работа разворачивается в полном объеме. И плюс к этому, очевидно, что донские депутаты, имея возможность возглавлять профильные направления в Государственной Думе, будут более эффективно отстаивать интересы Ростовской области, - сказал Александр Валентинович.

Также он напомнил, что на Дону эффективно работает депутатский треугольник.

- Он представляет собой все уровни представительной власти в России: муниципальной, региональной и федеральной. В 2021 году произошло одновременное обновление всего муниципального корпуса депутатов. Более 4150 муниципальных депутатов, как и депутаты Государственной Думы, были избраны 19 сентября. Нам важно, чтобы новые составы депутатского корпуса и в муниципалитетах, и в Государственной Думе продолжили эффективно реализовывать те задачи, которые стоят сегодня перед депутатами всех уровней в Ростовской области, - продолжает спикер ЗС РО.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Так, по словам Александра Ищенко, прежде всего, это задачи, связанные с социальной политикой – поддержка многодетных семей, поддержка материнства и детства, помощь, в том числе, социально малообеспеченным жителям, пожилым гражданам, развитие первичной системы здравоохранения.

- Это те вопросы, которые должны находить свое одновременное решение и в законодательных нормативных документах, и в финансовом обеспечении реализации этих важных задач. Уже сегодня мы работаем с депутатским корпусом в Государственной Думе по отстаиванию интересов Ростовской области при принятии федерального бюджета. Проект федерального бюджета находится сегодня на рассмотрении. Это первый законопроект, который будет в центре внимания, конечно же, всего состава Государственной Думы. Но важно, чтобы наши объекты, наши инициативные проекты получили полноценное финансирование из федерального бюджета. И к этому мы уже добавим свою областную часть, а города и районы – муниципальные средства. Это задача номер один. Поэтому сегодня мы выстраиваем взаимоотношения между муниципальным и федеральным уровнем с помощью нашего Законодательного Собрания Ростовской области, которое остается действующим органом законодательной власти, не менявшимся в этот предвыборный период, - прокомментировал донской депутат.

Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы нового созыва будут находиться законодательные инициативы депутатов донского парламента, инициативы жителей Ростовской области, депутатского корпуса городских и сельских поселений.

- И мы готовим в настоящее время пакет предложений для донской депутации в Федеральном Собрании по наиболее значимым инициативам. Это вопросы административного законодательства, , это защита наших сельхозтоваропроизводителей, это поддержка врачей, учителей, работников культуры, это задачи, связанные с восстановлением водности реки Дон.

Я обозначил, скажем, только самые находящиеся на слуху вопросы, которые волнуют сегодня жителей Ростовской области, и которые требуют помощи федерального уровня. Плюс к этому, вы знаете, что в ходе подготовки выборов была сформирована Народная программа партии «Единая Россия». Сегодня из 12 депутатов Государственной Думы, избранных от Ростовской области, 11 представляют партию «Единая Россия», - подчеркнул спикер ЗС.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО

А это значит, что на единороссов ложится большая ответственность по выполнению тех наказов, которые дали жители Ростовской области при формировании Народной программы.

- Что будет сделано в этом плане. Во-первых, в ближайшее время все те десятки тысяч наказов, которые поступили в ходе формирования Народной программы, будут структурированы. Будет определен блок вопросов, которые должны быть решены на федеральном уровне. Их решением займутся депутаты Государственной Думы. Будут сформулированы задачи для депутатов областного уровня. Ими будут заниматься депутаты донского парламента. И массивный блок задач, конечно же, будет за муниципальным уровнем власти. И в этом смысле нам предстоит очень предметная скрупулезная работа с каждым муниципалитетом для того, чтобы кто, в какие сроки и за какие средства будет выполнять те задачи, которые были сформулированы избирателями в августе-сентябре этого года, - отметил Александр Ищенко.