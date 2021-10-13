Новости Ростова-на-Дону на 13 октября 2021: топ главных событий

Собрали все главные события города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 13 октября 2021 —публикуем подборку главных событий города и области. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, что случилось за последние сутки.

Исполняющим обязанности главы администрации Таганрога назначили Романа Корякина. Сейчас Корякин работает заместителем по вопросам экономики. Напомним, сити-менеджер Андрей Лисицкий покинул должность по собственному желанию.

В станице Бессергеневской в Неклиновском районе выстроилась огромная очередь за картофелем. Видео с десятками машин, припарковавшихся на обочине, очевидцы опубликовали в социальных сетях. В администрации Новобессергеневского сельского поселения сообщили, что дефицита картофеля на территории их поселения нет.

Ростовский авторынок «Фортуна» закроет продажу автомобилей. Источник в руководстве рынка рассказал 1rnd, что продажа машин сейчас практически полностью ведется в интернете. На площадке, рассчитанной на 400 автомобилей, могут быть заняты максимум 50 мест. По этой причине рынок хотят перепрофилировать под продажу автозапчастей.

Губернатор распорядился подготовить проект планировки и межевания Западной хорды. Предполагается, что участок ростовского транспортного кольца будет проходить параллельно Левенцовке, через улицу Пескова, несколько ж/д линий, реку Мертвый донец, вдоль Кумженской рощи с переходом в район площади Рыбака. Проект планируют подготовить до 29 июля 2022 года.

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