Как подготовить свой организм к встрече с ОРВИ? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осень, холод, не работающее отопление, и так не хочется сидеть дома с простудой, болеть различными ОРЗ. Но есть ряд рекомендаций, которые помогут укрепить иммунитет и не заболеть в этот долгий сезон простуд.

1. Витаминные добавки

Хорошо известно, что малина, черника, смородина богаты антиоксидантами, защищающими организм от действия свободных радикалов. Также в них много флавонидов, которые благотворно действуют на сосуды. Поэтому стоит есть свежие фрукты и овощи, а также сушеные или замороженные ягоды. Также необходимо принимать витамин D.

2. Нет переохлаждению

Чтобы организм легче адаптировался к холоду, нужно одеваться и обуваться по погоде. Также необходимо следить за тем, чтобы не промокали ноги. Само переохлаждение не является причиной простуды, но оно может спровоцировать обострение недолеченных воспалительных процессов.

3. Во время делайте прививки

Особенно это касается групп риска.

4. Важна двигательная активность

Для современного человека характерен малоподвижный образ жизни, а это плохо сказывается не только на сердце, но и на иммунитете. И именно осенью важно сохранять активность. Адекватная физическая нагрузка способствует хорошему кровообращению, когда иммунные клетки быстро разносятся по всему организму. Поэтому нужно чаще гулять на свежем воздухе, делать зарядку.

5. Свежий воздух должен быть не только на улице

Все врачи говорят о том, что помещение нужно регулярно проветривать. Воздух внутри должен быть свежим. Даже когда придут морозы, окно нужно открывать хотя бы на несколько минут. Если в доме есть заболевшие, проветривать нужно очень часто. Также важно регулярно проводить влажную уборку.

А вот с лекарствами нужно быть осторожными. Специалисты отмечают, что эффективных специфических препаратов, которые способны предотвратить ОРВИ, просто не существует. Также не доказана эффективность разных иммуномодуляторов. Нужно помнить, что в обычных спреях для горла также содержатся антисептики. Они помогают справиться с болью, но при этом нарушают баланс полезной микрофлоры и ухудшают защитные силы организма. Категорически не стоит и бездумно принимать антибиотики.

Будьте здоровы!