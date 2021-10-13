Кюлян Эдуард Ншанович: Врач-ортопед, ведущий специалист клиники «Династия-С»

Фото: из архива Эдуарда Кюляна

Эдуард Ншанович Кюлян работает заведующим ортопедическим отделением ООО «Стоматологический центр «Династия-С». В списке его профессиональных достижений внедрение в клинике цифрового сканирования полости рта, зубов, нейромышечной стоматологии, помощи людям с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава, функциональной и эстетической реабилитации пациентов любой сложности. Стаж работы по специальности — 12 лет.

В 2009 году Эдуард Ншанович окончил интернатуру Ставропольского государственного медицинского университет. Профиль лечения — адентия (полного или частичного отсутствия зубов). Также он прошел курсы «Нейрофункциональный подход для достижения физиологической окклюзии в ортодонтии и ортопедии», «Препарирование зубов под адгезивные реставрации с целью изменения дизайна улыбки», «Ортопедия на имплантах. Продвинутый курс», «Ортопедические мероприятия до и на этапе хирургического вмешательства», «Принципы нейромышечной стоматологии» и многие другие.

Фото: из архива Эдуарда Кюляна

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как вы стали врачом?

Всегда хотел быть полезным обществу, помогать людям! Выбирал между врачом и космонавтом. Когда учился в институте, меня привлекла ортопедия - своей сложностью и в то же время многогранностью решения одной и той же проблемы.

Что для Вас самое сложное в работе врача?

Убедить пациента принять правильный план лечения - именно тот, который ему действительно показан, и уместить этот план в его финансовые возможности.

Самые сложные пациенты - залеченные пациенты, которые приходят на переделку после «профессионалов», когда их мучили долгие месяцы, а то и годы, и в конечном итоге люди не получили удовлетворительного результата. Такие пациенты всего боятся, они не верят во врачей. Тяжело восстановить с ними контакт. В более сложных случаях даже стараюсь аккуратно направить к психотерапевту, чтобы помочь пациенту выбраться из петли неблагоприятных мыслей! И далее уже приступаем к восстановлению утраченного. Еще приходится непросто с желающими установить виниры на сильно смещенные зубы: в таком случае зубы потеряют много тканей. Так что стараемся влюбить пациентов в свои зубы и убедить беречь их, пройти лечение у ортодонта, и уже после на ровные зубки с минимальным обтачиванием устанавливаем тончайшие виниры.

Расскажите о случаях, когда удалось помочь практически безнадежному пациенту

Часто приходится работать с пациентами, которым не смогли помочь в других медицинских учреждениях - далеко не все работают с патологией височно-нижнечелюстного сустава. Обратилась как-то пациентка с жалобами на боль в области ушей и лица. В ходе осмотра выяснили, что два года назад ей установили виниры на все зубы. Но эстетику «навели» при сниженном прикусе, со смещением челюсти, а жалобы впоследствии проигнорировали и отправили к лору. Потом был терапевт, невролог, и после всех кругов больницы женщина обратилась к нам.

Это было настоящим разочарованием, когда мы нашли ее истинное положение нижней челюсти, при котором виниры не могли быть установлены. Ей предстояла тотальная переделка всех виниров на верхней и нижней челюсти. Хорошо, что предыдущий врач работал аккуратно. Сняли виниры, установили временные в правильном положении и стали наблюдать. Боли прошли, рот стал полноценно открываться, а не как было до этого — всего на два сантиметра из-за смещения сустава. И уже тогда мы установили постоянные конструкции — керамические. Пациентка осталась довольна и наблюдается у нас уже пять лет.

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье

Чаще показываться врачам! Не ждать, пока переболит — будет или дороже, или потеряете время безвозвратно. Старайтесь правильно питаться, высыпаться, пить чистую воду и по возможности избегать стрессов. Ну и, конечно любите себя и близких!

Ваши планы на будущее?

Впереди очень много курсов по освоению новых технологий, непокоренных высот. Буду развиваться!

Следите ли вы за своим рационом?

Стараюсь питаться правильными продуктами, но из-за плотного рабочего графика не всегда получается.

Ваши увлечения и как Вы любите отдыхать?

Как ни странно это прозвучит, но любимые книги - это «Патология височно-нижнечелюстного сустава» Джеффри Окесона и «Адгезивные керамические реставрации» Паскаля Монье. Кажется, профессиональная литература могла надоесть, но нет — с каждым годом все интереснее, ведь самое радостное в нашем деле, когда ты точно знаешь, как решить проблемы пациента.

Я настоящий меломан – мне нравятся многие жанры и исполнители. В такой же мере и киноман.

С удовольствием занимаюсь греблей и футболом, жаль только, что сейчас практически нет времени на спорт. Еще люблю играть в шахматы.

Ваш жизненный девиз?

Самое увлекательное в жизни занятие - стремление быть лучшим!

Как записаться на прием к врачу:

По телефону 8-928-111-09-80, 8-918-517-38-43.

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