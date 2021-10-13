«Семьи благополучные, а с девочками «бьемся»!»: Что известно о подростках, которые унизили ученицу и сняли это на видео

Школьницы из Ростовской области оказались в центре громкого скандала. Фото: Иван ВИСЛОВ

В одном из небольших городов Ростовской области произошел инцидент, который уже обсуждает вся страна после того, как видео с местными подростками в главных ролях попало в Интернет.

Как стало известно позже, три ученицы седьмого, восьмого и девятого классов набросились на сверстницу. Происходящее снимала на телефон их четвертая подруга. На кадрах видно, как девочки-подростки бьют по лицу плачущую школьницу. И, судя по возгласам, лихо приправленным матом и улюлюканьем, хулиганок это забавляло.

ВСЕ – НА УЧЕТЕ

Все закончилось неожиданно: от злоумышленниц жертву отбили проходившие мимо парни. Как рассказывают местные жители, в какой-то момент несчастную даже поставили на колени, а после «объяснили»: так надо стоять только перед матерью. Неравнодушные свидетели ЧП привели девчонку к маме, а та - написала заявление в полицию.

В пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося полицейские уже начали проверку.

По словам источника «КП - Ростов-на-Дону» в районном отделе образования, конфликт произошел из-за комментария в соцсети. А все три хулиганки уже давно находятся под пристальным вниманием. Так, каждая из девочек состояла на каком-либо учете: либо на внутришкольном, либо в полиции, либо в комиссии по делам несовершеннолетних в районной администрации.

А вот о четвертой - той, которой во время экзекуции отвели роль видеооператора, специалисты знают пока мало – она начала дружить с «нехорошей компанией» недавно.

При этом, по словам нашего собеседника, несмотря на гремящую плохую славу, все ученицы - из благополучных семей.

- Поэтому оснований лишать их родителей родительских прав нет, - поясняет он «КП - Ростов-на-Дону».

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. ЛИЦА – ТЕ ЖЕ

При этом собеседник добавил, что некоторые из пап и мам девочек все же вызывают вопросы. Так, к примеру, отец одной из дебоширок вовсю защищает дочь, унизившую девочку. А вот две другие семьи, напротив, решили по всей строгости наказать дочерей, замешанных в драке. Родители якобы написали заявление на то, чтобы их дети временно пожили в центре реабилитации для несовершеннолетних. Правда, последует ли после этого воспитательный эффект, пока не ясно.

Агрессивная троица уже попадала на карандаш правоохранителей весной прошлого года, когда одна из подружек подняла руку на другую ученицу школы. Тогда в дело также вмешались стражи порядка. Ситуация даже дошла до суда. Обвинение потребовало, чтобы хулиганку отправили в исправительное учреждение. Но судья решил, что оснований для этого нет. После этого школьница вернулась к своей обычной жизни.

«ПЫТАЛИСЬ ЗАПИСАТЬ В КРУЖКИ»

Впрочем, и сейчас участницы драки в духе «трое на одного» продолжают посещать занятия.

- Мы не имеем права лишать их права на получение образования. Ведь какими бы они ни были хорошими или плохими, это, в первую очередь, дети, - говорит источник «КП - Ростов-на-Дону».

Тем временем школа пыталась и пытается повлиять на поведение учениц. Их даже записывали в различные секции, чтобы чем-нибудь увлечь. Но девочки раз за разом бросали все кружки.

Известно, что руководство школы моментально отреагировало на ЧП. Так, во всех старших классах прошли уроки, на которых подросткам рассказали о недопустимости такой агрессии, а вдобавок озвучили последствия, к которым она может привести.

Кроме того, сейчас в районе проходят комиссии, на которых специалисты различных ведомств разбираются в случившемся. Свою оценку произошедшего позже дадут и надзорные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставила на колени и раздела: в Ростовской области школьница устроила издевательства над девочкой

В одном из районных центров Ростовской области 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Девочка подверглась издевательствам со стороны юной знакомой в старом заброшенном здании на окраине города. Все происходящее Наталья снимала на видео. (подробности)