Анна Николаевна Маринчук: главный врач и пластический хирург института эстетической медицины Sky Clinic

Фото: Sky Clinic
Анна Николаевна Маринчук трудится в сфере пластической хирургии и косметологии уже свыше 15 лет. С прошлого года она занимает должность главного врача в современном центре лазерной косметологии Sky Clinic. В числе профессиональных достижений -авторская методика липосакции подбородка.
Анна Николаевна прошла обучение в Ростовском Государственном Медицинском университете на факультете «Лечебное дело», закончила ординатуру по направлению «Челюстно-лицевая хирургия», прошла интернатуру по терапии, хирургии и дерматовенерологии. Также она прошла обучение на курсах профессиональной переподготовки по программам «Диетология», «Формирование здорового образа жизни», «Лазерная медицина», «Косметология», «Онкология: диагностика и лечение опухолевых заболеваний кожи», «Пластическая хирургия».
Фото: Sky Clinic
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Почему Вы стали врачом?
Врачом была моя мама. Я с детства понимала, что быть врачом – это призвание. И я всегда гордилась, что моя мама - врач. А еще я мечтала, что когда-нибудь и сама смогу помогать людям. Сейчас мне очень приятно получать благодарность от пациентов, понимать, что я им помогаю восстановить свое здоровье и красоту.
Что для Вас самое сложное в вашей работе?
К нам приходят люди, которые что-то не любят в своей внешности. Поэтому самое сложное – это помочь пациенту принять и полюбить себя. Все изменения во внешности будут радовать человека, только если он научится любить свою внешность.
Как Вы заботитесь о своем здоровье?
Я составила для себя четкий распорядок дня и всегда стараюсь его придерживаться. Также для меня важно правильное питание. Без сбалансированного рациона невозможно хорошее самочувствие. А еще я регулярно занимаюсь фитнесом. Без физической нагрузки хорошее здоровье также невозможно.
Ваши увлечения?
Я очень люблю книги Пелевина. Мне интересно наблюдать за героями его романов, разгадывать различные загадки.
Ваш идеальный выходной и где Вы любите отдыхать?
Выходные я предпочитаю проводить дома с семьей. В спокойной обстановке, когда можно поговорить по душам, насладиться уютом, отдыхаешь лучше всего. Путешествовать я тоже люблю. Особенно ценю пляжный отдых. Одно из мест, которое мне запомнилось больше всего, это Ля Романа в Доминиканской республике. Здесь мягкий песок, ласковое солнце и особенный колорит.
Ваш жизненный девиз?
Полюбите себя, а я сделаю вас красивыми! Моя работа тесно связана с красотой, которая невозможна без любви к себе.
Что вы посоветуете своим будущим пациентам?
Чтобы поддержать свое здоровье и предотвратить многие заболевания, достаточно придерживаться основ здорового образа жизни. Поэтому мой первый совет – старайтесь соблюдать основы ЗОЖ каждый день!
А, если вы недовольным своим внешним видом или вас пугают возрастные изменения, приходите к нам!
Как записаться на прием и обратиться за помощью:
По телефону: 8 (863) 320-05-02
В инстаграм: https://www.instagram.com/anna_marinchuk/
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