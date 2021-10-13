Анна Николаевна Маринчук: главный врач и пластический хирург института эстетической медицины Sky Clinic

Фото: Sky Clinic

Анна Николаевна Маринчук трудится в сфере пластической хирургии и косметологии уже свыше 15 лет. С прошлого года она занимает должность главного врача в современном центре лазерной косметологии Sky Clinic. В числе профессиональных достижений -авторская методика липосакции подбородка.

Анна Николаевна прошла обучение в Ростовском Государственном Медицинском университете на факультете «Лечебное дело», закончила ординатуру по направлению «Челюстно-лицевая хирургия», прошла интернатуру по терапии, хирургии и дерматовенерологии. Также она прошла обучение на курсах профессиональной переподготовки по программам «Диетология», «Формирование здорового образа жизни», «Лазерная медицина», «Косметология», «Онкология: диагностика и лечение опухолевых заболеваний кожи», «Пластическая хирургия».

Фото: Sky Clinic

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Почему Вы стали врачом?

Врачом была моя мама. Я с детства понимала, что быть врачом – это призвание. И я всегда гордилась, что моя мама - врач. А еще я мечтала, что когда-нибудь и сама смогу помогать людям. Сейчас мне очень приятно получать благодарность от пациентов, понимать, что я им помогаю восстановить свое здоровье и красоту.

Что для Вас самое сложное в вашей работе?

К нам приходят люди, которые что-то не любят в своей внешности. Поэтому самое сложное – это помочь пациенту принять и полюбить себя. Все изменения во внешности будут радовать человека, только если он научится любить свою внешность.

Как Вы заботитесь о своем здоровье?

Я составила для себя четкий распорядок дня и всегда стараюсь его придерживаться. Также для меня важно правильное питание. Без сбалансированного рациона невозможно хорошее самочувствие. А еще я регулярно занимаюсь фитнесом. Без физической нагрузки хорошее здоровье также невозможно.

Ваши увлечения?

Я очень люблю книги Пелевина. Мне интересно наблюдать за героями его романов, разгадывать различные загадки.

Ваш идеальный выходной и где Вы любите отдыхать?

Выходные я предпочитаю проводить дома с семьей. В спокойной обстановке, когда можно поговорить по душам, насладиться уютом, отдыхаешь лучше всего. Путешествовать я тоже люблю. Особенно ценю пляжный отдых. Одно из мест, которое мне запомнилось больше всего, это Ля Романа в Доминиканской республике. Здесь мягкий песок, ласковое солнце и особенный колорит.

Ваш жизненный девиз?

Полюбите себя, а я сделаю вас красивыми! Моя работа тесно связана с красотой, которая невозможна без любви к себе.

Что вы посоветуете своим будущим пациентам?

Чтобы поддержать свое здоровье и предотвратить многие заболевания, достаточно придерживаться основ здорового образа жизни. Поэтому мой первый совет – старайтесь соблюдать основы ЗОЖ каждый день!

А, если вы недовольным своим внешним видом или вас пугают возрастные изменения, приходите к нам!

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: 8 (863) 320-05-02

В инстаграм: https://www.instagram.com/anna_marinchuk/