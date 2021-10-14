«Нет у нее больше сыновей!»: Что известно многодетной матери, которая потеряла детей в аварии на трассе в Ростовской области

После столкновения с большегрузом легковой автомобиль отбросило на обочину .Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, на трассе в Белокалитвинском районе, утром в четверг, 14 октября, произошла страшная авария, в которой погибли три человека – 20-летний парень, и его младшие братья - мальчики возрастом девять и 12 лет.

Их мама, находившаяся за рулем старенькой «девяносто девятой», получила травмы. 39-летнюю пострадавшую на скорой отвезли в ближайшую больницу. Несколько часов она находилась в хирургическом отделении медучреждения, а медики отчаянно боролись за ее жизнь.

По информации пресс-службы областной ГИБДД, по предварительным данным, женщина не справилась с управлением и легковушка выскочила на "встречку", аккурат под "КамАЗ".

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал подробности случившегося.

Мария гордилась своими детьми и жила ради них. Фото: страница Марии в социальной сети

"ДВЕ НЕДЕЛИ БЫЛА НА БОЛЬНИЧНОМ"

Как рассказали в школе, в которой учились младшие сыновья Марии, мальчики две последние недели болели и не ходили в школу. Их мама, младший воспитатель в детском саду, из-за этого была вынуждена взять больничный.

Утром в четверг женщина повезла сыновей в райцентр на прием к педиатру. Вместе с младшими мальчишками взяла и старшего, свою гордость опору.

Легковушка, за рулем которой была многодетная мать, врезалась в большегруз на трассе всего в пяти километрах от родного села. Удар был такой силы, что «ВАЗ» отбросило но обочину. "Девяносто девятая" превратилась в груду металла: шансов на то, что все, кто в ней находился выживут, практически не было.

"ОТЛИЧНАЯ МАТЬ И ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ"

Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в детском саду, в котором работает Мария, она воспитывала троих сыновей в одиночку. С мужем женщина развелась несколько лет назад.

- Мария – большая умница. Отличная мать и прекрасный педагог, - едва сдерживая слезы, рассказала руководитель детсада.

Известно, что у Марины из всех родственников в живых осталась только пожилая бабушка. А самым большим счастьем и отрадой для многодетной мамы были ее сыновья.

"ШКОЛА ПОМОЖЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН"

На странице Марии в социальной сети практически нет селфи. На всех снимках – ее мальчики. Буквально на днях женщина выложила осенние снимки, сделанные с ребятами в парке. А в статусах соцсети много о том, что "дети - это самое дорогое, что есть в жизни".

А меж тем в маленьком донском поселке сегодня тихо как никогда. Местные готовятся провожать в последний путь мать и погибших детей. Известно, что школа, в которой учились младшие братья, поможет в организации похорон.

Братья погибли на месте аварии. Фото: страница Марии в социальной сети

- Нет у нее больше сыновей. Не понятно, как теперь ей жить. Да и жизнь ли это, - сказал «КП-Ростов-на-Дону» житель поселка.

А несколько минут назад стало известно о том, что в больнице скончалась и сама женщина.

Коллектив редакции «КП-Ростов-на-Дону» приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших детей.

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