Трое на одного: о чем говорит подростковая жестокость, объяснила ростовский психолог

Школьницу избили и унизили три сверстницы Фото: Иван ВИСЛОВ

Волна подростковой жестокости прокатилась по донским школам. Так, в одном из районных центров Ростовской области 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней школьницы. Агрессор сначала заставила жертву встать перед ней на колени, а потом - раздеться.

А на днях - уже в другом городе на Дону - три ученицы из седьмого, восьмого и девятого классов набросились на сверстницу. На кадрах видно, как девочки-подростки били по лицу плачущую школьницу, а после заставили встать на колени. Как и в первом случае происходящее снималось на телефон.

"ПОПЫТКИ ИСПРАВИТЬ ПОТЕРПЕЛИ ПРОВАЛ"

Сразу после случившегося начались проверки, в том числе и правоохранителей. Чиновники и учителя в один голос уверяют: все хулиганки из благополучных семей. Их даже пытались по-своему "перевоспитать": записывали в кружки, но девчонки бросали и спорт, и творчество.

То, что все усилия пока не дают результатов, ростовского психолога Карине Арустамян не удивляет.

- Учителя, безусловно, могут работать с детьми, объяснять, что так делать нельзя, но вряд ли это поможет подросткам справиться с агрессией, - уверена специалист. - Это задача психолога - понять, что происходит с подростком в каждом конкретном случае. В агрессорах явно сидит много злости, которую некуда деть, кроме как выплескивать на слабых сверстников. Вероятно, по другому справляться с эмоциями их не научили.

Специалист отмечает, что подростковый возраст сам по себе тяжелый независимо от того, в какой семье растет ребенок. Трудности объясняются гормональной перестройкой организма. Но не всегда агрессия связана только с физиологией.

О ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ ГОВОРИТЬ?

- Такое вызывающее поведение может быть ярким воплощением известной формулы "лучший способ защиты - это нападение", что говорит о внутренней неуверенности подростка в себе, - продолжает психолог. - А также попыткой самоутвердиться в коллективе: а вдруг вы узнаете, что я слабый и ничего из себя не представляю. Поэтому лучше - нападать или прибиться к "стае". Но может быть и попыткой привлечь внимание и любовь родителей, получить от них хоть какую-то реакцию - как бы для взрослых это дико не звучало. Конечно, все эти тревожные внутренние звоночки подростка идут из семьи. На деле же выливаются вот в такие шокирующие происшествия.

- В свою очередь - беззащитность жертв может говорить о том, что ребенка просто не научили отстаивать себя и свою позицию, - продолжает эксперт. - А, может, о том, что дома их "задвигают" на второй план, с их мнением не считаются и не видят в них личность. Как в случае жертв, так и агрессоров для специалиста любое из этих состояний - яркое свидетельство плохого контакта между родителями и ребенком.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- Важно понимать, что дети повторяют поведение родителей, - напоминает психолог. - Не обязательно бить или издеваться. Можно не осуждать или демонстрировать аналогичную форму поведения в своей жизни. Поэтому, сколько бы мы не учили наших детей, они все равно будут похожи на нас.

Так что, хотите что-то изменить - меняйтесь сами.

- Но главное - любому ребенку важны внимание, любовь и забота самых близких людей - родителей, - объясняет Карине. - Отложите на время работу, домашние дела, заботы и просто поговорите со своим сыном или дочерью. Разговоры по душам иногда творят чудеса.

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