На Дону мужчину и женщину осудили за помощь гражданам Китая в незаконной миграции

В Ростовской области осудили дончан, которые помогали мигрантам незаконно находится в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность друзей, связанную с преступлениями в миграционной сфере. Оперативники выяснили, что с апреля по ноябрь 2018 года мужчина и женщина специально создали юридическое лицо, через которое готовили документы для управления по вопросам миграции. Так, напарники вносили в официальные бумаги ложные сведения о целях и месте пребывания в России иностранцев. В частности, жителей Китайской Народной Республики.

На основании этих документов с ложными данными в дальнейшем оформлялись приглашения на въезд, рабочие визы и разрешения на работу в России.

- Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», - рассказали в пресс-службе областной ФСБ.

Октябрьский районный суд Ростова признал вину обвиняемых. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

- А женщине - в виде лишения свободы на срок полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей, - добавили в пресс-службе областной ФСБ.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор Октябрьского районного суда без изменения.

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