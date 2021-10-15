Новости Ростова-на-Дону на 15 октября 2021: повышение цен на овощи проверит УФАС

Рассказываем, что произошло в городе и области за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-Дону на 15 октября 2021: рассказываем, что случилось за сутки. Публикуем информацию о главных событиях города и области.

Ростовское УФАС проверит причины резкого повышения цен на картофель и другие овощи. Местное самоуправление не может заниматься регулированием цен на прилавках, поэтому власти передали все информацию в надзорные органы.

Реконструкцию улицы Вавилова планируют начать во втором полугодии 2022 года. По данным донского правительства, власти собираются обновить участок между улицами Особенная и Сосновая. Работы собираются завершить до конца 2024 года.

На трассе в Белокалитвинском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина и трое ее сыновей. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением. Автомобиль занесло, после чего он выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ». Ранее «КП - Ростов-на-Дону» подробнее писала об этой трагедии.

Ковидный госпиталь Ростовской областной больницы не смог закупить кислород. По данным портала госзакупок, на конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому торги не состоялись. Главный врач медучреждения Вячеслав Коробка пояснил, что отмена закупки никак не повлияет на ситуацию в больнице. По его словам, емкости больницы бесперебойно пополняются поставщиком по ранее заключенным контрактам.

Задержана еще одна подозреваемая по делу аксайской ОПГ. Речь идет о бывшей заместительнице прокурора Аксайского района. Она будет находиться под домашним арестом до 21 декабря.

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