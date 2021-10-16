«Готов к труду и обороне»: Спортсмены семи казачьих войск соревновались в Азове

Спортсмены семи казачьих войск соревновались в Азове. Фото: сайт Правительство РО.

Несколько дней на стадионе спортивного комплекса в Азове царил дух состязаний. А все потому, что здесь проходили соревнования Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».

На донскую землю прибыли лучшие казаки-спортсмены из семи казачьих войск России. В составе - учащиеся школ, лицеев и казачьих кадетских корпусов. Но самое главное, что все эти ребята - победители войсковых этапов соревнований Волжского, Енисейского, Кубанского, Оренбургского, Сибирского, Терского и Центрального казачьих войск.

Каждая команда представляла свое войско. Флаг Всевеликого войска Донского торжественно пронесли учащиеся Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.

Кстати, в целях безопасности все участники прошли медобследование, получив допуск и документы, необходимые в дни пандемии коронавируса.

На донскую землю прибыли лучшие казаки-спортсмены из семи казачьих войск России. Фото: сайт Правительство РО.

«СПОРТ ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР»

И вот зазвучали фанфары и началась церемония открытия. На всех присутствующих были медицинские маски, но по горящим глазам можно было прочувствовать боевой настрой ребят.

Перед юными казаками выступили танцоры Азова, а донские кадеты провели показательные выступления по рукопашному бою. Каждую команду, по донской традиции, угостили хлебом с солью.

Каждую команду, по донской традиции, угостили хлебом с солью. Фото: сайт Правительство РО.

Перед собравшимися с приветственной речью выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

- Спорт закаляет, формирует характер, дает возможность продемонстрировать свое мастерство, - обратился ко всем присутствующим Владимир Николаевич. - Здесь вы не только покажете свой спортивный результат, но и станете участниками большой культурной программы, обменяетесь опытом, найдете новых друзей и соратников из других регионов.

Перед собравшимися с приветственной речью выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. Фото: сайт Правительство РО.

«ВЫ ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ»

Пожелал ребятам проявить свои лучшие способности и в будущем стать примером для подражания среди сверстников директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов.

- Все вы уже победители, поскольку стали финалистами в своих регионах. А мы желаем вам новых свершений и надеемся, что наше донское гостеприимство и наш казачий колорит запомнятся вам надолго, - пожелал Петр Николаевич.

К слову, это уже четвертый слет ГТО, который принимал донской край.

Стоит отметить, что само состязание проводилось в рамках исполнения плана по реализации стратегии государственной политики нашей страны в отношении российского казачества.

Главная цель мероприятия - воссоздать традиции служения, культурного наследия, заложенные в казачестве испокон веков, чтобы в дальнейшем передавать их последующим поколениям. Кроме того, важно и вовлечение казачьей молодежи в систематическое занятие спортом и увлечение здоровым образом жизни, а также популяризации комплекса ГТО.

Азарт чувствовался на каждой площадке. Фото: сайт Правительство РО.

СПОРТ, КОНКУРСЫ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

После торжественной части началось самое интересное, а именно - спортивная программа. И тут азарт чувствовался на каждой площадке. Одни - соревновались в подтягивании на перекладине. Другие - состязались в наклонах и поднимании туловища. Кто-то демонстрировал свои умения в метании спортивного снаряда, прыжках в длину, стрельбе из пневматической винтовки. Последним испытанием стал трехкилометровый кросс – так называемая «казачья верста».

Но помимо спортивной программы была предусмотрена и конкурсная часть. Уже вне стадиона ребята представили проекты по продвижению комплекса ГТО среди сверстников и тематические выступления агитбригад. Полученные баллы тоже были учтены компетентным жюри.

Кроме спорта и конкурсов для участников была организована и культурная программа. Так юные казаки успели побывать в Народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» и познакомиться с достопримечательностями Азова.

Спорт закаляет, формирует характер. Фото: сайт Правительство РО.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В результате в общекомандном зачете первым стал Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н.Трошева Краснодарского края (Кубанское казачье войско). Второе место занял Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус Ростовской области (Всевеликое войско Донское). Третье – школа №2089 города Москвы (Центральное казачье войско).

Их, а также ребят, занявших призовые места в личном зачете, чествовали уже в городском Дворце культуры Азова – вручали кубки, медали, дипломы и памятные призы, дарили музыкальные подарки.

Кстати, из 65 участников слета одна единственная девушка на соревнованиях - Александра Протасова из Самарского казачьего кадетского корпуса - стала лучшей в подтягивании из виса на высокой перекладине, в возрастной группе 13-15 лет. А вот лучшими стрелками среди своих сверстников в номинации "Стрельба из пневматической винтовки с открытым прицелом" стали Максим Ефимов и Иван Шубрат, представлявшие Всевеликое Войско Донское.

От имени губернатора Ростовской области Василия Голубева за первое, второе и третье места в командном первенстве по возрастным группам победителям были вручены ценные подарки – ноутбуки, телевизоры и музыкальные центры.

В городском Дворце культуры Азова – вручали кубки, медали, дипломы и памятные призы, дарили музыкальные подарки.. Фото: сайт Правительство РО.

Победителей и призеров слета от имени атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды поздравил заместитель начальника отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Всероссийского казачьего общества Владимир Еремеев. Он отметил, что участие в соревнованиях такого уровня для ребят – уже победа, и выразил надежду, что здесь, на донской земле, они показали не только отличную подготовку, спортивные результаты и командный дух, но и нашли новых друзей.

Атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко рассказал, что некоторые участники состязаний даже перевыполнили нормативы в своей возрастной категории, и это показатель прекрасного стремления – побеждать.

Как показал слет, молодежь к серьезному труду и обороне сегодня действительно готова. А сами участники признавались, что главным для них были - яркие эмоции, новые впечатления и знакомства.