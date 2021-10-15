Мясо — на 60 рублей, масло — на 40: какие продукты в Ростовской области подорожали сильнее, чем картофель

Цены в магазинах заметно изменились. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчане жалуются на подорожание картофеля, однако, по данным Ростовстата, многие другие продукты подорожали еще сильнее. Рассказываем, как изменились цены по сравнению с сентябрем и прошлым годом.

С 13 сентября в Ростовской области больше всего подорожали охлажденные и мороженые куры. Стоимость килограмма возросла на 16 рублей и составила 174 рубля. Значительно увеличилась цена на яйца: если в сентябре десяток можно было купить за 59 рублей, то в октябре — за 73. Килограмм сливочного масла подорожал на 11 рублей — с 559 до 570. Стоимость мяса также выросла почти на 11 рублей: килограмм свинины можно купить за 324 рубля, килограмм говядины — за 408 рублей. А вот картофель за месяц подорожал на 10 рублей, а, по данным Ростовстата, его средняя цена в октябре составила 45 рублей за килограмм.

За год недоступнее для жителей области стали чай, мясо и сливочное масло. Стоимость чая выросла на 74 рубля — до 913 рублей за килограмм. Цены на мясо изменились следующим образом: килограмм говядины подорожал на 64 рубля до 408 рублей; килограмм свинины — на 55 рублей до 324 рублей; кило охлажденных и мороженых кур — на 47 рублей до 174 рублей и килограмм баранины — на 46 рублей до 452. Сливочное масло выросло в цене на 42 рубля до 571 рубля. На 36 рублей подорожали творог и сычужные сыры — до 352 и 559 рублей за кило, соответственно.

Согласно статистике, стоимость картофеля за год выросла на 20 рублей. Другие овощи, цены на которые публикуем Ростовстат, подорожали меньше. Цена моркови увеличилась на 10 рублей и составила 40 рублей за килограмм, а лука — на 7 рублей до 28 рублей за кило.

Скромным оказался список продуктов, стоимость которых снизилась. За месяц меньше чем на рубль подешевели подсолнечное масло, соль, рис, пшено. Цена рыбы снизилась на 1,42 рубля; яблоки — на 3,09 рубля. За год дешевле стали всего три продукта: пшено — почти на 6 рублей, яблоки — на 4 рубля и соль — на 7 копеек.

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