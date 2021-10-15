Цифры знаки и квадраты: жители Сальска вспомнили о небесном явлении 32-летней давности

Что видели жители Сальска в 1989 году? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в соцсетях жители Сальска вдруг вспомнили о небесном явлении, которое им довелось увидеть более 30 лет назад. Горожане утверждают, что 15 сентября 1989 года они отчетливо видели в небе какие-то знаки, цифры и квадраты, но до сегодняшнего дня они до сих пор не могут понять, что же это на самом деле было.

Сальский феномен тогда получил широкую известность, специалисты по аномальным явлениям выдвигали множество различных версий. Но до сих пор однозначного ответа на вопрос, что это было на самом деле, нет.

ЧТО ВИДЕЛИ ЖИТЕЛИ САЛЬСКА?

Каждый свидетель этого небесного явления по разному рассказывает о произошедшем. Кто-то уверяет, что видел цифры, кто-то сообщает о неведомых квадратах, другим же виделись неизвестные знаки, а некоторых и вовсе сбила с толку луна, в считанные минуты превратившаяся из месяца в полную луну.

- Факт появления в небе цифр, очевидцем которого я был, присутствовал. Даже взрослые и учителя тогда, много людей, это видели, цифры реально были, - написал в соцсети житель Сальска Владимир К.

- Я не видела цифр и знаков, но накануне этого события мы сидели на аллейке напротив гостиницы «Юбилейная», и кто-то сказал: «Гляньте, какая луна странная». Все задрали головы, луна была полная и большая. А я удивилась, потому что, когда выходила из дома, было еще светло и в небе висел тоненький молодой месяц, - рассказала Анна Р.

Другие же горожане просто признались, что действительно видели в небе загадочные явления. Ученики на тот момент девятого класса "А" сальской школы № 6 в один голос говорили, что наблюдали в небе нечто необычное, но что именно - сказать сложно.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В НЕБЕ НА САМОМ ДЕЛЕ?

"КП- Ростов-на-Дону" обратилась за объяснением произошедшего к местному астрологу Владе Ростовой. Эксперт рассказала, что с точки зрения астрологии творилось в тот день в небе, и что могло спровоцировать такие "видения" у горожан.

- Начать стоит с того, что в этот день было полнолуние, да еще и в Рыбах - это уже своего рода мистицизм. В полнолуние всегда увеличивается чувствительность, эмоции накаляются, люди (да и животные) становятся беспокойными, обостряется психика. А Луна в Рыбах влечет за собой склонность к самообману, иллюзии, впечатлительности, у многих притупляется чувство реальности, а тяга к мистицизму повышается. Соответственно логики в этот день было мало, - считает Влада Ростова.

Астролог отметила, что немалую роль сыграл и период Ретроградного Меркурия. В тот период планета как бы "движется назад" со сниженной скоростью, а так как Меркурий - планета, отвечающая за мышление, то и ему нужно больше времени, чем обычно, чтобы что-то осознать, понять или усвоить. В период ретроградности этой планеты многие вещи видятся совершенно в другом свете.

- Меркурий соединился со звездой Виндемиатрикс. Это звезда уныния, мистицизма и оккультизма, что еще больше добавило пелены сознанию. Кроме того, Меркурий был в напряженном аспекте - квадратуре к Нептуну, что влечет за собой рассеянность, мечтательность, путаные мысли, самообман, подсознание подводит сознание и появляется подверженность клевете и обману, - добавила специалист.

Нельзя не отметить и то, сам Меркурий находился в Весах, что говорило о том, что в это день у людей появляется склонность найти всему красивое оформление, даже самым обыденным вещам.

- По факту - нет фото и видео, свидетелей пока ищут. Очень похоже на сознательное или несознательное искажение информации и возникает вопрос - было ли на самом деле такое событие или же если и было, то верно ли его преподнесли? С Меркурием, конечно, явно была проблема, да и место само по себе аномальное, но не в этот день... Этот феномен приписывают к распаду СССР. Астрологически это не так, там свои циклы планет, которые к этому привели, - подытожила Влада Ростова.

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