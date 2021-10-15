«Славная история российского флота начиналась на донских берегах»: в областном Заксобрании прошел круглый стол в честь годовщины образования ВМФ

В Заскобрании прошло заседание круглого стола, посвященное 325-й годовщине образования Военно-Морского флота России. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в областном Заксобрании состоялось председатель комитета донского парламента по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Григорий Фоменко провел заседание, посвященное 325-й годовщине образования Военно-Морского флота России.

«ЯРКАЯ ИСТОРИЯ ЗНАЕТ НЕМАЛО ВЕЛИКИХ ПОБЕД»

Парламентарий заявил, что Ростовская область не является местом базирования военно-морского флота, но славная история его флота начиналась в 1696 году на донских берегах.

- Яркая эта история знает немало великих побед. Это и Синопское сражение, и последний бой крейсера «Варяг», и героическая оборона Севастополя в XIX веке. Имена Нахимова, Ушакова, Синявина и многих других знаменитых флотоводцев золотыми буквами вписаны в историю российского Во-енно-Морского флота,- рассказал Григорий Фоменко.

По словам депутата, неувядаемой славой покрыли себя моряки-черноморцы, отстаивая свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

- Благодаря мужеству и героизму военных моряков Россия, утвердившись на южных морях, смогла превратиться в мощное государство, с мнением которого стали считаться ведущие мировые державы, - сказал парламентарий.

В свою очередь, председатель совета общественной организации «Ростовское-на-Дону морское собрание», капитан второго ранга в запасе Александр Рыбалко, напомнил участникам круглого стола, что один из кораблей флотилии основателя Военно-Морского флота нашей страны Петра Первого носил имя «Азов».

- Во время Великой Отечественной войны Азовская флотилия внесла достойный вклад в разгром фашистской Германии. А в настоящее время большой десантный корабль «Азов», портом приписки которого является город Севастополь, уже много лет является самым желанным гостем на праздновании Дня города Азова. Также мне приятно отметить, что в состав российского Черноморского флота входит подводная лодка новой постройки, которая называется «Ростов-на-Дону». Это важное, знаковое событие, - сообщил спикер.

ДОНСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кстати, на Дону особое внимание уделяется морскому направлению в рамках деятельности донских юнармейцев.

Отметим, что штаб регионального отделения «Юнармии» заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем водного транспорта, институтом водного транспорта имени Седова.

- В рамках дополнительного образования с этими образовательными учреждениями морской направленности юнармейцы проводят байдарочные походы по Дону. Мы неоднократно выставляли свои команды на всероссийские соревнования по морскому и речному многоборью «Морская зарница», которые проходят в городе Севастополе. И три года подряд команды из Ростовской области на этих соревнованиях побеждали. Свою лепту в большую воспитательную работу вносят участники «Ростовского-на-Дону морского собрания», привлекая внимание молодежи к значимым историческим событиям нашей страны, противодействуя искажению реальных исторических фактов. Немало наших юнармейцев после окончания школы становятся студентами морских учебных заведений. И это не случайно. В донском регионе активно развиваются клубы юных моряков, в состав которых сегодня входят порядка двухсот донских юнармейцев, - рассказал депутатам начальник штаба местного Ростовского-на-Дону отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Сергей Игнатов.

В завершении круглого стола его участники приняли решение обратиться к депутатам Законодательного Собрания с предложением рассказывать молодежи об истории и современной роли ВМФ России, проводить уроки мужества в учебных заведениях региона.