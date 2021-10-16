«Это лишь первая «осенняя ласточка»: В Ростове прошел День древонасаждения

16 октября ростовчане смогли высадить семейные деревья в парках и скверах. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В субботу, 16 октября, Ростов стал зеленее на 3300 деревьев и 2400 кустарников. Более 5 тысяч человек, взрослых и детей, и 400 организаций приняли участие в озеленении города. Доброй традиции в День древонасаждения в донской столице следуют уже 111 лет — впервые праздник состоялся в 1910 году по инициативе городского Общества садоводов. Ростовчане того времени собирались в этот день около нынешней консерватории в 8 утра и организованной колонной направлялись на посадку саженцев. А как прошел День древонасаждения — 2021?

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ

В парке культуры и отдыха «Левобережный» работники уже высадили 68 саженцев: 10 лип, остролистных кленов, катальп и акаций, а также 20 ясенелистных кленов и восемь берез.

А в парке Октября к озеленению подключились школьники лицея № 71 и сотрудники регионального министерства природы. Дерево в одиночку высадить непросто, и чтобы работа спорилась, обязанности распределили: дети держали саженцы, а взрослые закапывали. Благодаря совместным усилиям, новый дом обрели 20 кленов, 15 берез, 8 черемух и 10 туй.

В парке имени Н. Островского на подмогу работникам пришли жители Первомайского района города, а также волонтеры объединения «Забота Ростова» и центра «Содействие». Благодаря слаженным действиям дружного коллектива в парке поселились 60 деревьев.

ЗАЛОЖИЛИ ДАЖЕ АЛЛЕЮ

А в детском парке имени В.Черевичкина к посадке саженцев не остались равнодушны и прохожие, которые просто решили прогуляться и подышать воздухом в выходной день. Здесь обрели новое место жительства десять кленов, три туи и три сосны, а также 20 кустов бирючины и хризантем. А клумбы украсили яркие сентябринки.

В зоопарке в субботу посадили ясень и кусты можжевельника.

А некоторые не только сажали деревья, но и заложили целую аллею. Так сотрудники прокураторы города на мемориальном комплексе «Змиевская балка» посадили 75 кленов в честь 300-летия органов прокуратуры России.

Кроме этого, горожане могли посадить и семейное дерево. Сделать это можно в парке Дружба, парке им. Собино, на улице Вятской, проспекте 40-летия Победы, на бульваре Измайловском, на улице Кизитериновская балка, улице Школьной, переулке Молочном, улице Черевичкина, улице Петрожицкого, в микрорайоне Левенцовский.

ПОЯВИЛИСЬ СЕМЕЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

- Очень плодотворно провели сегодня осенний День древонасаждения в городе. Этот день дал старт массовым осенним посадкам деревьев. Если позволит погода, посадки продлятся до середины декабря, - отметил Алексей Логвиненко. - Хочу поблагодарить всех, кто принял участие сегодня в осеннем Дне древонасаждения, внес свой вклад в озеленение города. Теперь мы должны ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками, чтобы они обязательно прижились.

По словам Алексея Валентиновича, было высажено 3300 саженцев крупномерных деревьев - это ель, сосна, клен, липа, береза, дуб, акация, рябина, платан. Город украсили более 2400 кустарников - роза, барбарис, спирея, можжевельник.

Также осенью на площади 3 тысяч квадратных метров планируется высадить цветы-многолетники. В том числе тюльпаны на территории более две тысячи квадратных метров в количестве 97 тысяч штук.

В акции приняли участие свыше 400 организаций и более 5000 жителей города. Посадки прошли на бюджетных объектах районов, на территории учреждений образования, здравоохранения, культуры, управляющих компаний и предприятий.