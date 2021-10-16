Что произошло после матча «Сочи» — «Ростов»: второй тайм не помог реабилитироваться ростовчанам

Счет составил 3:2. Фото: Игорь ГЛАЗКО

После двухнедельного перерыва «Ростов» провел матч с «Сочи». Хозяева поля одержали победу, правда с небольшим отрывом — 3:2. Тем не менее далеко не все болельщики поддержали клуб. А тренер Заур Тедеев отметил, что ростовчане не справлялись с индивидуальными качествами сочинцев. Рассказываем, что произошло после матча «Сочи» — «Ростов» 16 октября.

«Сочи» в свойственной им манере начали игру с прессинга. Хозяева поля начали активно атаковать ворота ростовчан в первые же минуты, а уже на 10-й забили. Счет в матче открыл полузащитник Артур Юсупов. Однако это было только начало — друг за другом мячи в ворота ростовчан отправили Кристиан Нобоа и Маттео Кассьерра. Не прошло и десяти минут после удара Кассьеры, как гол исполнил Никита Бурмистров. Однако этот год судья не засчитал, усмотрев положение «вне игры». Но и трех голов хватило, чтобы подумать, что шансы на победу или ничью в этой игре потеряны.

Однако во второй половине игры ростовчане удивили и соперников, и болельщиков. Спустя несколько минут после начала тайма «желто-синие» забили первый гол. Игорь Калинин выполнил подачу в центр штрафной, откуда и забил Баштуш. В этом тайме «Ростов» смотрелся уже увереннее и энергичнее, но сократить отставание от сочинцев долго не удавалось. На последних минутах матча Али Соу все-таки забил гол. Победа сочинцев оказалась заслуженной, но уже не разгромной.

После матча об игре высказался исполняющий обязанности главного тренера Заур Тедеев. По его словам, в первом тайме игроки давали соперникам много времени на раздумья, что в итоге и приводило к опасным моментам у ворот. В целом он признал, что в первой половине матча сочинцы смотрелись лучше.

– Прежде всего, хотел бы отметить, что игроки «Сочи» играли в хороший футбол. Отчасти мы не справлялись с их индивидуальными возможностями. В отдельных эпизодах они были лучше нас, поэтому и были пропущены мячи, — прокомментировал Тедеев.

Мнения болельщиков разделились. Кто-то продолжает поддерживать команду, другие же потеряли терпение. Однако большинство сошлись на том, что пережить этот кризис «Ростову» будет нелегко.

— Шансы на еврокубки исчезли, играйте в своё удовольствие.

Главное — не вылететь. Наигрывайте молодёжь, может, кто выстрелит, — написал один из комментаторов.

— Больше возможностей у тех, кто больше вкладывает. Остаётся только надеяться, что н в этом сезоне не вылетим. Это возможно при вложении денег зимой, — поделился мнение еще один болельщик «Ростова».