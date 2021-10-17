Резкое похолодание и затяжные дожди придут в Ростовскую область после выходных

Осадки могут сопровождаться усилением ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале следующей недели в Ростовской области ожидаются похолодание и осадки. Об этом сообщается в прогнозе донского гидрометцентра.

18 октября в Ростове-на-Дону температура составит +14 — 16 градусов. Осадков в донской столице не ожидается. Порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду. На следующий день, 19 октября, столбик термометра опустится до +9 — 11 градусов. Днем синоптики прогнозируют дождь. Ветер может усилиться до 9 метров в секунду.

По Ростовской области погода будет еще прохладнее. 18 октября ночью и утром ожидается туман. На термометре будет +11 — 16 градусов, по югу — до +20. Местами возможен небольшой дождь. На следующий день, 19 октября, осадки сохранятся в большинстве районов донского региона. Во вторник похолодает до +6 — 11 градусов, по югу и востоку — до +15. Ветер северо-западный и западный — до 4 — 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду.