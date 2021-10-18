Золотой знак «Надежный застройщик России» вручили группе компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

На минувшей неделе по результатам гражданского и государственного контроля были подведены итоги работы строительных компаний России. Лучшие удостоились главной общественной награды в сфере жилищного строительства.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила золотой знак «Надежный застройщик России». Она вручается застройщикам, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома точно в срок. Важно, что компания получает награду уже в пятый раз. Работа компании была оценена сразу в трех городах: Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре.

Отметим, что в Ростове застройщик реализует два масштабных проекта: микрорайон «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево».

Как сообщил заместитель генерального директора группы компаний Алексей Иванов, сейчас рынок недвижимости находится на подъеме, во многом благодаря господдержке.

- Когда предложений много, на первый план выходит надёжность застройщика. Для нас надёжность — основной принцип в работе. Мы прикладываем много усилий, чтобы оправдать доверие дольщиков и создать для них лучшие условия. Приятно получить почетную награду сразу в трёх регионах. Это общая заслуга всего многотысячного коллектива нашей компании. Хочу поблагодарить всех сотрудников «ЮгСтройИнвест» за работу и поздравить с этой заслуженной наградой! — прокомментировал спикер.

Кстати, ранее жюри премии Urban Awards 2021 отметило работу компании в трех городах: Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

НАША СПРАВКА

За 18 лет застройщик ввел в эксплуатацию около 4,5 миллионов квадратных метров жилья и построила более 200 домов. А также построил 15 детских садов и 5 школ. Группа компаний уделяет большое внимание формированию комфортной городской среды в своих микрорайонах и создает всю необходимую социальную инфраструктуру.