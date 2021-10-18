"Анатомию можно было изучать": прошедшая улицу, смертельную болезнь и цепь Зайка обрела долгожданный дом

Дворняжка Зайка после множества бед обрела теплый дом и любящую хозяйку. Фото: ЦБЖ

В Ростове еще одна дворняга после всех пережитых бед смогла обрести долгожданный дом. Об этом рассказали в Центре безнадзорных животных.

При каких обстоятельствах красавица Зайка попала на улицу до сих пор остается загадкой, но в Центр она прибыла с отлова вместе со своими недавно рожденными щенками. Пристроить малышей было довольно легко, а вот взрослые собаки обычно мало кому приглядываются, поэтому Зайка и осталась в ЦБЖ.

- Она была такая худая и измученная, что анатомию можно было изучать! Заболела потом: думали, не вытянем, но получилось - она боролась и смогла выжить, - рассказали о нелегкой судьбе собаки в Центре безнадзорных животных.

Когда Зайка наконец поправилась, ее перевели во двор, выделили ей будку и посадили на цепь. Там-то она и пришлась по душе одной из посетительниц, которая приняла решение непременно забрать ее себе и сделала это. Сейчас новая хозяйка собаки неустанно шлет благодарности в адрес центра и делится снимками счастливой Зайки, что приводит в восторг его сотрудников.

- Моя Зайка! Жизнь удалась! Спасибо Вам огромное! Она мне приносит радость каждое мгновение! - написала девушка в одном из своих последних писем.

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