Фото: Михаил Фролов.

Что произошло в Ростове-на-Дону в ночь на 19 октября 2021 — подборка новостей от «КП - Ростов-на-Дону». Собрали информацию о главных событиях города и области.

На месте недостроя в районе проспекта Сиверса может появиться административное здание с офисами и апартаментами. По данным госреестра заключений, застройщик получил положительное заключение на работы. Объект построят на пересечении улицы Красноармейской 6, 10, 12 и 14 с переулком Доломановским, 45в и 45г.

В Ростовской области рассматривают вопрос открытия еще шести ковидных госпиталей. Медучреждения хотят сделать в Донецке, Шахтах, Звереве, Цимлянском, Дубовском, Тацинском районах.

В селе Беглица в Неклиновском районе обнаружили автомобиль, в котором находился труп мужчины. Машину нашли на берегу Таганрогского залива. По данным областного следкома, на теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний местный житель.

Имя нового победителя конкурса на должность сити-менеджера Ростова объявят 19 октября. В финале будут рассматриваться кандидатуры Алексея Логвиненко и Вадима Сидорова.

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