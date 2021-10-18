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Происшествия18 октября 2021 20:30

Сиротам доставалось непригодное жилье: В Ростовской области обвинили главу администрации Кагальницкого района

Глава районной администрации в Ростовской области обвиняется в превышении должностных полномочий
ТИХОНОВА Татьяна
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Следствие предъявляет обвинение в превышении должностных полномочий

Следствие предъявляет обвинение в превышении должностных полномочий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранительными органами обвиняется глава Кагальницкого района Ростовской области Игорь Грибов. Зерноградский межрайонный следственный отдел предъявил ему обвинение по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса - «Превышение должностных полномочий». Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Следственном управлении донского Следкома.

- В поселке Малиновка Кагальницкого района, на улице Юбилейной, 11а, строился многоквартирный дом, квартиры которого должны быть предоставлены сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - рассказали в Следственном комитете. - По данным следствия, глава районной администрации не принял необходимых мер для проверки соответствия квартир проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам.

В Следкоме рассказали, что на основании подписанных главой актов приема-передачи квартиры в жилом доме были приняты на баланс администрации района и переданы по договору найма сиротам. После этого застройщик получил оплату из бюджета Ростовской области на сумму более 7 миллионов рублей.

Однако жилье оказалось непригодным для проживания. Это подтвердили проведенные строительно-технические экспертизы.

Идет следствие: правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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