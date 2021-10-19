Взрослый шах детскому мату: Что делать, если школьник стал нецензурно выражаться

В Ростове-на-Дону педагоги и родители бьют тревогу: все чаще школьники, причем, младших классов, ругаются матом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анекдоты про Вовочку-матершинника никогда не устареют. Только теперь гневные сообщения о нецензурной брани появляются не в дневниках красными чернилами, а в родительских чатах крупным шрифтом.

- Дети пришли в музей, ваш мальчик увидел скульптуру к сказке, где бабка тянет репку вместе с дедом, и обозначил их действия отвратительным нецензурным глаголом! – возмущаются родители в чате ростовской школы. Ниже - десятки комментариев и советов. От банальных «дать ремня», до изощренных «скажите, что в аду за каждое матерное слово будут на минуту подвешивать за язык».

А как бороться с этим явлением правильнее и эффективнее?

ЗАПРЕЩАТЬ БЕСПОЛЕЗНО

- Дети знакомятся с бранными словами примерно в 6-8 лет, когда начинают общаться между собой без присутствия взрослых. Всегда найдется Вовочка, который и скажет, и покажет и объяснит, что к чему. Это неизбежно, - отмечает учитель начальных классов с 20-летним стажем Ирина Городилова. – Говорить детям, что эти слова никогда и нигде нельзя произносить – ошибка. Он же их постоянно где-то слышит, значит, взрослый обманывает? Еще хуже, когда родители сами эти слова произносят. Лучше объясните ребенку сразу, как услышите брань, что такое мат и другие обесцененные слова и жесты, и почему их не принято употреблять в обществе. Самый простой пример: люди не ходят по паркам и Красной площади в халате и тапочках, люди не чистят зубы в трамвае…

- Так мы заявляем ребенку, что все-таки материться можно, если место и время подходящее?

- Здесь важно объяснить, что такое мат и почему вообще люди матерятся. Чаще всего, чтобы сделать свою речь эмоциональной, яркой. Это как приправа в еде, но перец скорее всего испортит чай, а уксус даже отравит его, - приводит пример «доверительной беседы-рассуждения» педагог. - Мат используют для эмоциональной разрядки, классический пример – когда ударят молотком по пальцу. Но такой возглас или другая бранная тирада оскорбительна для тех, кто услышит. Это главное, что нужно втолковать ребенку, что его слова и поведение никогда не должны кого-то обижать, оскорблять. Ровно, как и его никто не должен оскорблять. Но, повторю: такая беседа может помочь, если сами родители не бранятся при детях, не показывают им плохой пример. И, конечно, нужно разобраться в причинах такого поведения.

Дети знакомятся с бранными словами примерно в 6-8 лет, когда начинают общаться между собой без присутствия взрослых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«ВОТ ВАМ ВСЕМ!»

Ростовский психолог Карине Арустамян выделяет несколько основных причин детского мата.

- Это форма выплеска эмоций, - считает специалист. - Ребенок берет пример выражения негативных эмоций, например, злости, со взрослых и видит их реакцию. Допустим, пятилетняя девочка выругалась, родители рассмеялись. Или разозлились и наказали ее. В будущем она станет специально употреблять такие слова, чтобы вызвать эмоции взрослых. Чтобы обратить на себя внимание, например.

Поэтому, настаивает психолог, важно разговаривать с ребенком о его чувствах и переживаниях.

- Демонстративный мат, когда ребенок знает, что слово плохое, но громко и специально его произносит – это следствие какой-либо проблемы: «Вот вам всем!», «Смотрите, что я о вас думаю!». Спросите спокойно, что именно он хотел этим сказать, почему? Понимает ли он, что сделал неприятно маме, учителю, другим людям? Если ответ «да, понимаю», то ищите причину, почему он «мстит». Предложите ему другие, конструктивные решения конфликта, - настаивает Карине Арустамян.

- Проговорите с ребенком правила, которые нельзя нарушать, объясните ответственность за нарушения. «Нецензурная брань в общественном месте – хулиганство, за это могут оштрафовать твоих родителей», - предлагает вариант воздействия педагог Ирина Городилова. – Взрослые должны быть настойчивыми и жесткими в этом случае. Если с ребенком проговорила правила, сами никогда не нарушайте их.

- Мне нравится английская пословица: «Не воспитывайте детей – все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя», - добавляет Карине Арустамян.

«Я НЕ СПЕЦИАЛЬНО!»

Еще одна причина сквернословия у детей, по мнению психолога, – низкий уровень самоконтроля.

- Может ребенок просто не понимают значения бранного слова. Попробуйте объяснить, возможно, ему сразу станет стыдно, и он пообещает больше так не говорить, - отмечает специалист. - При этом младшие школьники несобраны, им бывает сложно сосредоточиться на своих действиях и словах. И даже если они пообещали плохих слов не говорить, оно у них может вылететь. Помогите ему обратить на это внимание. «Ты сейчас сказал то, что не следует». Может у вас будет игра, кодовое слово. Пусть «помидор». Ребенок поймет, что вы не просто стыдите его, а с пониманием относитесь к его проблеме. А вот чего категорически нельзя делать, так это угрожать ребенку или физически наказывать. Это приведет лишь к страхам или другой психологической травме, которая может «аукнуться» через годы.

Важно правильно объяснить, что такое мат и почему вообще люди матерятся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОММЕНТАРИЙ ЛИНГВИСТА

«Мат – проявление эгоизма к окружающим»

Профессор кафедры русского языка института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета Людмила Савенкова:

- Есть вещи, которые выражают заботу говорящего о комфортности для других. Когда человек матерится, он не думает, какие эмоции испытывает его собеседник или люди вокруг. Кроме того, каждое такое слово определяет уровень речевой культуры человека. Нецензурная брань огрубляет человека, уводит к грубому примитивному состоянию. В обществе есть табу, правила. Но, к сожалению, взрослые нарушают их сами. И даже если в семье так не говорят, есть интернет. Поэтому так важно говорить об этом с младших классов. Я уверена, что каждый ребенок, который такое произносит, понимает, что это не просто слово-паразит. Школьник, таким образом, демонстрирует, что может все, что угодно. Конечно, такие вещи нужно сразу и жестко пресекать.

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